https://sputnikarabic.ae/20230730/مراسم-يوم-البحرية-الروسية-في-سان-بطرسبورغ-فيديو-1079559655.html
مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو
مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعراض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة، إذ سيحضر الاستعراض أربعة رؤساء أفارقة، بالإضافة إلى... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T08:18+0000
2023-07-30T08:18+0000
2023-07-30T08:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.ثم توجه برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو والقائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، على متن قارب، نحو تشكيل السفن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو
08:18 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعراض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة، إذ سيحضر الاستعراض أربعة رؤساء أفارقة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الدول الأفريقية التي شاركت في القمة الأخيرة.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
ثم توجه برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو والقائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، على متن قارب، نحو تشكيل السفن.