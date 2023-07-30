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بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230730/مراسم-يوم-البحرية-الروسية-في-سان-بطرسبورغ-فيديو-1079559655.html
مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو
مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعراض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة، إذ سيحضر الاستعراض أربعة رؤساء أفارقة، بالإضافة إلى... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T08:18+0000
2023-07-30T08:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.ثم توجه برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو والقائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، على متن قارب، نحو تشكيل السفن.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مراسم يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ... فيديو

08:18 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.07.2023)
© AP Photo / Ramon Espinosaسفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022
سفينة التدريب البحرية الروسية بيريكوب وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Ramon Espinosa
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يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعراض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة، إذ سيحضر الاستعراض أربعة رؤساء أفارقة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الدول الأفريقية التي شاركت في القمة الأخيرة.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
ثم توجه برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو والقائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، على متن قارب، نحو تشكيل السفن.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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