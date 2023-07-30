https://sputnikarabic.ae/20230730/مشاهد-من-داخل-مركبة-المشاة-السويدية-سي-في-90-المغتنمة-فيديو-1079562801.html
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
عُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T10:21+0000
2023-07-30T10:21+0000
2023-07-30T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.أصيبت المركبة من الأمام، من قاذفة قنابل يدوية من مسافة 40 متراً، واحرقت الشحنة الدرع وقتلت القائد. ثم انحرفت المركبة، التي يكسوها الدخان، عن الطريق وتوقفت، وفرّ بعدها الطاقم والقوات.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c50d54da4a68a590f8f038fbc302fa13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
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عُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90".
يذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.
أصيبت المركبة من الأمام، من قاذفة قنابل يدوية من مسافة 40 متراً، واحرقت الشحنة الدرع وقتلت القائد. ثم انحرفت المركبة، التي يكسوها الدخان، عن الطريق وتوقفت، وفرّ بعدها الطاقم والقوات.