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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مشاهد-من-داخل-مركبة-المشاة-السويدية-سي-في-90-المغتنمة-فيديو-1079562801.html
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
عُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T10:21+0000
2023-07-30T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.أصيبت المركبة من الأمام، من قاذفة قنابل يدوية من مسافة 40 متراً، واحرقت الشحنة الدرع وقتلت القائد. ثم انحرفت المركبة، التي يكسوها الدخان، عن الطريق وتوقفت، وفرّ بعدها الطاقم والقوات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو

10:21 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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عُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "CV-90".
يذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا. كانت مدرعتان من طراز "CV-90"، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلاً من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.
أصيبت المركبة من الأمام، من قاذفة قنابل يدوية من مسافة 40 متراً، واحرقت الشحنة الدرع وقتلت القائد. ثم انحرفت المركبة، التي يكسوها الدخان، عن الطريق وتوقفت، وفرّ بعدها الطاقم والقوات.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
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