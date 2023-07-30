عربي
https://sputnikarabic.ae/20230730/مصرع-40-شخصا-إثر-انفجار-قنبلة--فى-باكستان-1079570689.html
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T15:14+0000
2023-07-30T15:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/14/1054361546_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_a2a034d55e356b2eea2599fec6934285.jpg
إوذكر موقع "اليوم السابع" أن فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.وأوضح موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".وقبل بضعة أيام من هذا الحادث، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-الإيراني-يؤكد-زيادة-التنسيق-الدفاعي-والأمني-مع-باكستان-1079099453.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/14/1054361546_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_90250958ad7d967090a99eb85f15535c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار

مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان

15:14 GMT 30.07.2023
© AP Photo / Fareed Khan انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021
 انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Fareed Khan
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا.
إوذكر موقع "اليوم السابع" أن فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
الجيش الإيراني يؤكد زيادة التنسيق الدفاعي والأمني مع باكستان
15 يوليو, 15:24 GMT
ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.
وأوضح موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".
وقبل بضعة أيام من هذا الحادث، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала