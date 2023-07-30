https://sputnikarabic.ae/20230730/مصرع-40-شخصا-إثر-انفجار-قنبلة--فى-باكستان-1079570689.html
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T15:14+0000
2023-07-30T15:14+0000
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إوذكر موقع "اليوم السابع" أن فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.وأوضح موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".وقبل بضعة أيام من هذا الحادث، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-الإيراني-يؤكد-زيادة-التنسيق-الدفاعي-والأمني-مع-باكستان-1079099453.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
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لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا.
إوذكر موقع
"اليوم السابع" أن فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.
ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية
بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.
وأوضح موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".
وقبل بضعة أيام من هذا الحادث، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.