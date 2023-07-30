https://sputnikarabic.ae/20230730/مصرع-6-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-كندا-1079559046.html
مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة في كندا
مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة في كندا
لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية غرب مدينة كالغاري جنوبي كندا، مساء يوم الجمعة الماضي. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:33+0000
2023-07-30T07:33+0000
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وذكرت الشرطة المحلية أن الاتصالات مع الطائرة انقطعت بعد وقت قصير من إقلاعها.وأضافت أنه بعد ساعات من تأخرها في الوصول إلى وجهتها انطلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية للبحث عنها.وفي أثناء عملية البحث، عثرت فرق الإنقاذ عليها محطمة على مسافة 100 كيلومتر إلى جهة الغرب من مدينة كالغاري.وأفادت السلطات بأن تحطم الطائرة أسفر عن مصرع جميع ركابها الخمسة، بالإضافة إلى الطيار.وأفادت الشرطة بأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيقات.
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أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة في كندا
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لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية غرب مدينة كالغاري جنوبي كندا، مساء يوم الجمعة الماضي.
وذكرت
الشرطة المحلية أن الاتصالات مع الطائرة انقطعت بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأضافت أنه بعد ساعات من تأخرها في الوصول إلى وجهتها انطلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية للبحث عنها.
وفي أثناء عملية البحث، عثرت فرق الإنقاذ عليها محطمة على مسافة 100 كيلومتر إلى جهة الغرب من مدينة كالغاري.
وأفادت السلطات بأن تحطم الطائرة أسفر عن مصرع جميع ركابها الخمسة، بالإضافة إلى الطيار.
وأفادت الشرطة بأن سبب الحادث
لا يزال قيد التحقيقات.