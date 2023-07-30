https://sputnikarabic.ae/20230730/نتنياهو-بشأن-تهديدات-نصر-الله-لا-يمكن-أن-يضعنا-تحت-الاختبار-1079561255.html

نتنياهو بشأن تهديدات نصر الله: لا يمكن أن يضعنا تحت الاختبار

نتنياهو بشأن تهديدات نصر الله: لا يمكن أن يضعنا تحت الاختبار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه من الأفضل لحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ألا يختبر قدرات الجيش الإسرائيلي. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T09:35+0000

2023-07-30T09:35+0000

2023-07-30T09:35+0000

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو تعليقا على تهديدات حسن نصر الله تجاه إسرائيل، أنه لا يجب عليه أن يضع تل أبيب في الاختبار، بدعوى أنه "في يوم الاختبار سيجد الإسرائيليين يقفون معا كتفا بكتف".وأفادت القناة بأن تصريحات نتنياهو جاءت في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، والذي يعقد الأحد من كل أسبوع، مضيفة على لسان رئيس الوزراء نتنياهو، أنه ليس مندهشا من تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، بزعم أن نصر الله يعلم أنه ليس من المجدي له ولبنان أيضا أن يضع إسرائيل في الاختبار.وبدوره، عزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من "حزب الله" اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله.وحسب موقع "I24"، فإنه من المقرر أن يعقد اليوم بنيامين نتنياهو، جلسة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش لبحث تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، مضيفا أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله" واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وقال نصر الله، في كلمة له، خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل".وتابع: "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية"، مؤكدا أن "المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها "الغدة السرطانية"، في إشارة إلى إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230729/نصر-الله-يحذر-من-أي-حماقة-إسرائيلية-ويؤكد-جاهزية-الحزب-للردع-والمواجهة-1079531856.html

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