https://sputnikarabic.ae/20230730/نتنياهو-سنربط-إسرائيل-بالسعودية-وشبه-الجزيرة-العربية-عبر-القطار-1079560556.html

نتنياهو: سنربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر القطار

نتنياهو: سنربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر القطار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده ستعمل على ربط السعودية وشبه الجزيرة العربية ببلاده عبر خط سكك حديدية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T09:11+0000

2023-07-30T09:11+0000

2023-07-30T09:11+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو بشأن ما ورد في صحف أمريكية حول التقدم في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل مع السعودية، أن إسرائيل ستكون قادرة على التواصل مع السعودية وشبه الجزيرة العربية عبر القطار.وأفادت الصحيفة بأن تصريحات نتنياهو جاءت في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، الذي يعقد الأحد من كل أسبوع، على خلفية ما جاء في تقارير أمريكية بشأن تقدم في المحادثات الأمريكية السعودية، ومحاولة التقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد، أمس السبت، أن "اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل".وقال بايدن، للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين، إن "هناك تقاربا ربما يكون جاريا"، ولم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل، وذلك حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وكان الرئيس الأمريكي، قال في الآونة الأخيرة، إن "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما".وأضاف بايدن أن "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html

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