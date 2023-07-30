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https://sputnikarabic.ae/20230730/نصر-الله-الكيان-الصهيوني-غدة-سرطانية-لن-ترتاح-المنطقة-قبل-اقتلاعها-1079558137.html
نصر الله: الكيان الصهيوني "غدة سرطانية" لن ترتاح المنطقة قبل اقتلاعها
نصر الله: الكيان الصهيوني "غدة سرطانية" لن ترتاح المنطقة قبل اقتلاعها
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا، ‏والغدة السرطانية، والمنطقة لن ترتاح قبل... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T06:37+0000
2023-07-30T06:37+0000
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وطالب نصر الله خلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، "اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي باتخاذ موقف من الاعتداء على المسجد الأقصى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".من ناحية أخرى، أكد نصر الله في خطابه "وقوف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وبكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني"، قائلا إن "الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى يؤمن بالمقاومة ويقدم الشهداء في كل يوم ويقاتل كل يوم بالسكين والسيارة والمسدس والبندقية والعبوات".ويوم الخميس الماضي، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، ومئات المستوطنين.من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، تعليقا على وقائع حرق المصحف في السويد والدنمارك، أن "العالم يجب أن يدرك أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا إلى نبيّها ولا إلى مصحفها". وأردف أنه: وتابع محذرا من أن "كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ، إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء، وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعا عن القرآن".تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.
https://sputnikarabic.ae/20230727/إيران-تعلق-على-اقتحام-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1079472952.html
https://sputnikarabic.ae/20230729/السويد-تعيد-النظر-في-تصريح-إقامة-اللاجئ-العراقي-الذي-أحرق-المصحف-الشريف-1079533319.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, السويد, أخبار الدنمارك, العالم العربي, العالم
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, السويد, أخبار الدنمارك, العالم العربي, العالم

نصر الله: الكيان الصهيوني "غدة سرطانية" لن ترتاح المنطقة قبل اقتلاعها

06:37 GMT 30.07.2023
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2023 / -
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا، ‏والغدة السرطانية، والمنطقة لن ترتاح قبل اقتلاعها"‏‎.‎
وطالب نصر الله خلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، "اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي باتخاذ موقف من الاعتداء على المسجد الأقصى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
من ناحية أخرى، أكد نصر الله في خطابه "وقوف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وبكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني"، قائلا إن "الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى يؤمن بالمقاومة ويقدم الشهداء في كل يوم ويقاتل كل يوم بالسكين والسيارة والمسدس والبندقية والعبوات".
ويوم الخميس الماضي، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، ومئات المستوطنين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، تعليقا على وقائع حرق المصحف في السويد والدنمارك، أن "العالم يجب أن يدرك أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا إلى نبيّها ولا إلى مصحفها". وأردف أنه:
"إذا كانت هناك أمم لا تهتم ولا تهتز عندما يُساء الى رموزها المقدسة، وتتعاطى مع الاعتداء دون مبالاة، فان أمة الملياري مسلم ليست كذلك".
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أمس, 09:28 GMT
وتابع محذرا من أن "كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ، إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء، وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعا عن القرآن".
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.
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