https://sputnikarabic.ae/20230730/نصر-الله-الكيان-الصهيوني-غدة-سرطانية-لن-ترتاح-المنطقة-قبل-اقتلاعها-1079558137.html

نصر الله: الكيان الصهيوني "غدة سرطانية" لن ترتاح المنطقة قبل اقتلاعها

نصر الله: الكيان الصهيوني "غدة سرطانية" لن ترتاح المنطقة قبل اقتلاعها

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا، ‏والغدة السرطانية، والمنطقة لن ترتاح قبل... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T06:37+0000

2023-07-30T06:37+0000

2023-07-30T06:37+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

السويد

أخبار الدنمارك

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg

وطالب نصر الله خلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، "اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي باتخاذ موقف من الاعتداء على المسجد الأقصى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".من ناحية أخرى، أكد نصر الله في خطابه "وقوف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وبكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني"، قائلا إن "الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى يؤمن بالمقاومة ويقدم الشهداء في كل يوم ويقاتل كل يوم بالسكين والسيارة والمسدس والبندقية والعبوات".ويوم الخميس الماضي، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، ومئات المستوطنين.من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، تعليقا على وقائع حرق المصحف في السويد والدنمارك، أن "العالم يجب أن يدرك أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا إلى نبيّها ولا إلى مصحفها". وأردف أنه: وتابع محذرا من أن "كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ، إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء، وسيرى العالم حميّة هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعا عن القرآن".تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.

https://sputnikarabic.ae/20230727/إيران-تعلق-على-اقتحام-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1079472952.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/السويد-تعيد-النظر-في-تصريح-إقامة-اللاجئ-العراقي-الذي-أحرق-المصحف-الشريف-1079533319.html

لبنان

السويد

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, السويد, أخبار الدنمارك, العالم العربي, العالم