https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-السعودي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-قائد-الجيش-السوداني-1079557520.html

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجيش السوداني

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجيش السوداني

تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T05:45+0000

2023-07-30T05:45+0000

2023-07-30T05:45+0000

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، أنه جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان.ووفقا للبيان، أكد بن فرحان للبرهان ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان.وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني.وأشار الوزير السعودي أيضاً إلى أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.كما جدد بن فرحان دعوة المملكة العربية السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230727/الجيش-السوداني-يقول-إن-وفده-في-محادثات-جدة-عاد-إلى-السودان-للتشاور-1079462008.html

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