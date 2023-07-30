https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-السعودي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-قائد-الجيش-السوداني-1079557520.html
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجيش السوداني
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجيش السوداني
تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T05:45+0000
2023-07-30T05:45+0000
2023-07-30T05:45+0000
السعودية
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، أنه جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان.ووفقا للبيان، أكد بن فرحان للبرهان ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان.وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني.وأشار الوزير السعودي أيضاً إلى أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.كما جدد بن فرحان دعوة المملكة العربية السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الجيش-السوداني-يقول-إن-وفده-في-محادثات-جدة-عاد-إلى-السودان-للتشاور-1079462008.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجيش السوداني
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تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، أنه جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان
.
ووفقا للبيان، أكد بن فرحان للبرهان ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان.
وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني.
وأشار الوزير السعودي أيضاً إلى أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.
كما جدد بن فرحان دعوة المملكة العربية السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.