https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الصحة-العراقي-يعلن-خلو-البلاد-من-مرض-التراخوما-1079569565.html
وزير الصحة العراقي يعلن خلو البلاد من مرض التراخوما
وزير الصحة العراقي يعلن خلو البلاد من مرض التراخوما
أعلن وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد، خلو بلاده من مرض التراخوما، وفقا لما ذكره تقرير لمنظمة الصحة العالمية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T14:21+0000
2023-07-30T14:21+0000
2023-07-30T14:21+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "مدير الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أشاد بالإنجاز الذي حققته الوزارة والحكومة العراقية بخصوص هذا المرض كونه يعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة".وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، ثلاث خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.ونقلت "واع"، عن الحسناوي قوله، إن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الصحة-العراقية-تعلن-عن-الإجراءات-الوقائية-لـركضة-طوريج-1079526955.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, الصحة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, الصحة
وزير الصحة العراقي يعلن خلو البلاد من مرض التراخوما
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أعلن وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد، خلو بلاده من مرض التراخوما، وفقا لما ذكره تقرير لمنظمة الصحة العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" أن "مدير الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أشاد بالإنجاز الذي حققته الوزارة والحكومة العراقية بخصوص هذا المرض كونه يعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة".
وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، ثلاث خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.
ونقلت "واع"، عن الحسناوي قوله، إن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.
وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي
، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.
وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".
وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.