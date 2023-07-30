https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-النفط-الإيراني-لنا-حقوق-في-حقل-آرش-الغازي-ونسلك-طريق-التفاوض-مع-الجيران-1079568853.html
وزير النفط الإيراني: لنا حقوق في حقل "آرش" الغازي ونسلك طريق التفاوض مع الجيران
وزير النفط الإيراني: لنا حقوق في حقل "آرش" الغازي ونسلك طريق التفاوض مع الجيران
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، إن بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي ولا تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T13:48+0000
2023-07-30T13:48+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن جواد أوجي أن لبلاده حقوقا في حقل "آرش" الغازي المشترك مع الكويت والسعودية، وذلك على هامش جلسة إيرانية لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة.وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها، مضيفا أنه "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل آرش أيضا، إيران تريد اجراء عملية مشتركة".وأوضح جواد أوجي أنه "إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها".وكانت السعودية والكويت، اتفقتا في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" ، وهو الحقل الذي يطلق عليه الإيرانيون اسم "آرش"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".وكشف حسيني حينها عن "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230705/السعودية-توجه-رسالة-لإيران-بشأن-ملكية-حقل-الدرة-1078747772.html
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الأخبار, الكويت, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
الأخبار, الكويت, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
وزير النفط الإيراني: لنا حقوق في حقل "آرش" الغازي ونسلك طريق التفاوض مع الجيران
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، إن بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي ولا تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن جواد أوجي أن لبلاده حقوقا في حقل "آرش" الغازي المشترك مع الكويت والسعودية، وذلك على هامش جلسة إيرانية لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة.
وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها، مضيفا أنه "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز
المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل آرش أيضا، إيران تريد اجراء عملية مشتركة".
وأوضح جواد أوجي أنه "إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها".
وكانت السعودية والكويت، اتفقتا في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"
، وهو الحقل الذي يطلق عليه الإيرانيون اسم "آرش"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.
وترغب السعودية والكويت
في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".
وكشف حسيني حينها عن "استعداد إيران
لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.