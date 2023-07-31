https://sputnikarabic.ae/20230731/أمريكا-تعلن-تشغيل-أول-مفاعل-نووي-من-تصنيعها-منذ-30-عاما-1079618906.html
أمريكا تعلن تشغيل أول مفاعل نووي من تصنيعها منذ 30 عاما
أمريكا تعلن تشغيل أول مفاعل نووي من تصنيعها منذ 30 عاما
أفاد بيان أن أول مفاعل نووي تم بناؤه في أمريكا، منذ أكثر من 30 عاما، بدأ العمل في جورجيا، اليوم الاثنين. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T13:22+0000
2023-07-31T13:22+0000
2023-07-31T13:22+0000
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وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ساوذرن كومباني"، كريس ووماك: "اليوم هو يوم تاريخي لولاية جورجيا، وشركة "ساوذرن"، وقطاع الطاقة بأكمله، إذ نواصل تغيير الطريقة التي ندير بها حياة ملايين الأمريكيين".ويمكن للوحدة 3 المكتملة حديثا من مصنع "فوغتل"، تشغيل ما يقدر بنحو 500 ألف منزل وشركة، وبمجرد تشغيل جميع الوحدات الأربع، ستكون المحطة أكبر مولد للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.وكان من المفترض أن تبدأ الوحدة 3 في توليد الطاقة في عام 2016، عندما بدأ بناؤها في عام 2009.وأضاف البيان أن الوحدة الرابعة في المراحل النهائية من الإنشاء والاختبار، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في الربع الرابع من العام الحالي 2023، أو الربع الأول من عام 2024 المقبل.وكان من المفترض في الأصل أن تبلغ تكلفة المفاعلين الثالث والرابع 14 مليار دولار، لكنهما الآن في طريقهما لتكليف مالكيهما 31 مليار دولار، وهذا لا يشمل 3.7 مليار دولار التي دفعها المقاول الأصلي "وستنغهاوس" للمالكين، من أجل الابتعاد عن المشروع، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يقرب من 35 مليار دولار.يشار إلى أن حماس الولايات المتحدة للمفاعلات النووية، تضاءل بعد كارثة محطة "فوكوشيما" في اليابان، التي وقعت في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230122/أمريكا-تجيز-استخدام-أول-مفاعل-نووي-معياري-صغير-1072563301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا تعلن تشغيل أول مفاعل نووي من تصنيعها منذ 30 عاما
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أفاد بيان أن أول مفاعل نووي تم بناؤه في أمريكا، منذ أكثر من 30 عاما، بدأ العمل في جورجيا، اليوم الاثنين.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ساوذرن كومباني"، كريس ووماك: "اليوم هو يوم تاريخي لولاية جورجيا، وشركة "ساوذرن"، وقطاع الطاقة بأكمله، إذ نواصل تغيير الطريقة التي ندير بها حياة ملايين الأمريكيين".
ويمكن للوحدة 3 المكتملة حديثا من مصنع "فوغتل"، تشغيل ما يقدر بنحو 500 ألف منزل وشركة، وبمجرد تشغيل جميع الوحدات الأربع، ستكون المحطة أكبر مولد للطاقة النظيفة
في الولايات المتحدة.
وكان من المفترض أن تبدأ الوحدة 3 في توليد الطاقة في عام 2016، عندما بدأ بناؤها في عام 2009.
وأضاف البيان أن الوحدة الرابعة في المراحل النهائية من الإنشاء والاختبار، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في الربع الرابع من العام الحالي 2023، أو الربع الأول من عام 2024 المقبل.
وكان من المفترض في الأصل أن تبلغ تكلفة المفاعلين الثالث والرابع 14 مليار دولار، لكنهما الآن في طريقهما لتكليف مالكيهما 31 مليار دولار، وهذا لا يشمل 3.7 مليار دولار التي دفعها المقاول الأصلي "وستنغهاوس" للمالكين، من أجل الابتعاد عن المشروع، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يقرب من 35 مليار دولار.
يشار إلى أن حماس الولايات المتحدة للمفاعلات النووية، تضاءل بعد كارثة محطة "فوكوشيما
" في اليابان، التي وقعت في عام 2011.