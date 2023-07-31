https://sputnikarabic.ae/20230731/أمين-عام-التعاون-الخليجي-يؤكد-أهمية-تعزيز-التعاون-بين-العراق-ودول-المجلس-1079640234.html
أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق ودول المجلس
أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق ودول المجلس
قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه يجب تعزيز علاقات التعاون بين العراق ودول المجلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر له أهمية كبيرة. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T18:03+0000
2023-07-31T18:03+0000
2023-07-31T18:03+0000
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جاء ذلك خلال استقباله محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.كما تناول اللقاء التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول المجلس وخطط الربط الكهربائي، إضافة إلى مجالات أخرى عديدة.وأشار البديوي إلى أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي من المقرر انعقاده في الإمارات في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى أنه يساهم في دعم الشراكات الاقتصادية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.وقال محمد الحلبوسي إن العراق يؤكد مجددا حرصه على الانفتاح على محيطه العربي عبر سن التشريعات اللازمة لدعم هذا التوجه وخاصة في المجالات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230618/هل-ينضم-العراق-إلى-مجلس-التعاون-الخليجي-قريبا-1078237985.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار الخليج , الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار الخليج , الأخبار
أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق ودول المجلس
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قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه يجب تعزيز علاقات التعاون بين العراق ودول المجلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر له أهمية كبيرة.
جاء ذلك خلال استقباله محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز".
وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي
في مختلف المجالات وخاصة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
كما تناول اللقاء التعاون الاقتصادي
والاستثماري بين العراق ودول المجلس وخطط الربط الكهربائي، إضافة إلى مجالات أخرى عديدة.
وأشار البديوي إلى أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي من المقرر انعقاده في الإمارات في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى أنه يساهم في دعم الشراكات الاقتصادية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمد الحلبوسي إن العراق
يؤكد مجددا حرصه على الانفتاح على محيطه العربي عبر سن التشريعات اللازمة لدعم هذا التوجه وخاصة في المجالات الاقتصادية.