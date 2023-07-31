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https://sputnikarabic.ae/20230731/إصابة-قاسية-في-وجه-طارق-حامد-خلال-مباراة-اتحاد-جدة-والصفاقسي-فيديو-1079599895.html
إصابة قاسية في وجه طارق حامد خلال مباراة اتحاد جدة والصفاقسي... فيديو
إصابة قاسية في وجه طارق حامد خلال مباراة اتحاد جدة والصفاقسي... فيديو
تعرض النجم المصري، طارق حامد، لاعب الوسط في نادي "اتحاد جدة" السعودي،لإصابة دامية، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي "الصفاقسي" التونسي، أُخرجا على أثرها من الملعب... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T09:57+0000
2023-07-31T10:21+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
رياضة
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شهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لحظات مروعة، حيث أدى تدخل عنيف بالقدم من قبل، حسين علي، إلى إصابة وجه طارق حامد، في إحدى الكرات المشتركة بينهما.وتُظهر لقطات الفيديو سقوط حامد على الأرض بعد استخلاص الكرة من حسين، ومحاولة الأخير استردادها بقدمه بقسوة، ما أدى إلى ركل وجه حامد. وتدخل الفريق الطبي لإسعاف حامد على الفور، حيث كان وجهه بالقرب من عينه ينزف دمًا.وفي الوقت نفسه، قرر حكم المباراة طرد اللاعب حسين علي بالبطاقة الحمراء بسبب التدخل العنيف ضد النجم المصري.
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منوعات, نادي الفيديو, رياضة
منوعات, نادي الفيديو, رياضة

إصابة قاسية في وجه طارق حامد خلال مباراة اتحاد جدة والصفاقسي... فيديو

09:57 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 31.07.2023)
CC0 / pixabay / shaukingإصابة لاعب كرة
إصابة لاعب كرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
CC0 / pixabay / shauking
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تعرض النجم المصري، طارق حامد، لاعب الوسط في نادي "اتحاد جدة" السعودي،لإصابة دامية، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي "الصفاقسي" التونسي، أُخرجا على أثرها من الملعب مباشرة.
شهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لحظات مروعة، حيث أدى تدخل عنيف بالقدم من قبل، حسين علي، إلى إصابة وجه طارق حامد، في إحدى الكرات المشتركة بينهما.
وتُظهر لقطات الفيديو سقوط حامد على الأرض بعد استخلاص الكرة من حسين، ومحاولة الأخير استردادها بقدمه بقسوة، ما أدى إلى ركل وجه حامد.
وتدخل الفريق الطبي لإسعاف حامد على الفور، حيث كان وجهه بالقرب من عينه ينزف دمًا.
وفي الوقت نفسه، قرر حكم المباراة طرد اللاعب حسين علي بالبطاقة الحمراء بسبب التدخل العنيف ضد النجم المصري.
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