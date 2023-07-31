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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-تعلن-ترحيبها-بمبادرة-السلام-السعودية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079587367.html
إيران تعلن ترحيبها بمبادرة السلام السعودية لحل الأزمة الأوكرانية
إيران تعلن ترحيبها بمبادرة السلام السعودية لحل الأزمة الأوكرانية
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن طهران ترحب بمبادرة الرياض للسلام لحل الأزمة الأوكرانية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T08:48+0000
2023-07-31T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو إليها ممثلين عما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر أن "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل".وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا.وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة".
https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-سيضر-بالسلام-الإقليمي-1079583770.html
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العالم
العالم

إيران تعلن ترحيبها بمبادرة السلام السعودية لحل الأزمة الأوكرانية

08:48 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 31.07.2023)
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن طهران ترحب بمبادرة الرياض للسلام لحل الأزمة الأوكرانية.
أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو إليها ممثلين عما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر أن "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
إيران: التقارب بين السعودية وإسرائيل سيضر بالسلام الإقليمي
08:22 GMT

وأضافت: "تأمل واشنطن وأوروبا أن تؤدي المحادثات، التي تستثني روسيا، إلى دعم دولي لشروط السلام لصالح أوكرانيا، ويقول دبلوماسيون مشاركون في المناقشات إن ممثلين رفيعي المستوى من ما يصل إلى 30 دولة سيصلون إلى جدة يومي 5 و6 أغسطس".

وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا.
وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.

وفقًا للمصدر، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام، في وقت لاحق من عام 2023، إذ سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية، كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة".
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