https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-توجه-رسالة-إلى-الكويت-والسعودية-مستعدون-للدفاع-عن-حقوقنا-ومصالحنا-بشأن-حقل-الدرة-1079620580.html

إيران توجه رسالة إلى الكويت والسعودية: مستعدون للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بشأن حقل الدرة

إيران توجه رسالة إلى الكويت والسعودية: مستعدون للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بشأن حقل الدرة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إيران "تدعم الحوار مع الجانب الكويتي بشأن التنقيب في حقل الدرة- آرش"، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوقها... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T13:40+0000

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تدعم دائمًا التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران"، مشيرا إلى تصريحات وزير النفط الإيراني يوم أمس، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "سلكنا دائمًا طريق التفاوض والتفاهم فيما يتعلق باستخدام الحقول المشتركة، وفيما يتعلق باستخدام حقل أرش النفطي نريد الاستخدام المشترك وفي هذا الصدد أعلنا استعدادنا للتباحث مع الجانب الكويتي".وتابع: "ولكن إذا لم تكن هناك رغبة في الاستخدام المشترك، فإن إيران ستضع حقوقها ومصالحها في برنامجها الخاص ولن تقبل أي انتهاك لحقوق الشعب الإيراني"، مؤكدا على ضرورة حسن الجوار.وختم كنعاني بالقول إنه "خلال المباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة عدم الانحياز في باكو، كان هناك اتفاق بين الأطراف على ضرورة دفع هذه القضية إلى الأمام خارج الجو الإعلامي، نعتقد أن إثارة مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام ليس مفيدا".وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قال إن بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي ولا تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن جواد أوجي أن لبلاده حقوقا في حقل "آرش" الغازي المشترك مع الكويت والسعودية، وذلك على هامش جلسة إيرانية لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة.وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها، مضيفا أنه "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل آرش أيضا، إيران تريد اجراء عملية مشتركة".وأوضح جواد أوجي أنه "إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها".وكانت السعودية والكويت، اتفقتا في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" ، وهو الحقل الذي يطلق عليه الإيرانيون اسم "آرش"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".وكشف حسيني حينها عن "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.

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https://sputnikarabic.ae/20230710/إيران-تعلق-لأول-مرة-على-تطورات-حقل-الدرة-مع-الكويت-والسعودية-1078918426.html

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