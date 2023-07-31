https://sputnikarabic.ae/20230731/الأسطول-الحربي-البحري-لروسيا--1079600387.html
الأسطول الحربي البحري لروسيا
الأسطول الحربي البحري لروسيا
في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/ تموز من كل عام، تحتفل روسيا تقليديًا بيوم البحرية - وهو عيد تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، لتكريم أحداث حرب الشمال... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T09:59+0000
2023-07-31T09:59+0000
2023-07-31T10:23+0000
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تشكلت البحرية الروسية كذراع بحري للقوات المسلحة الروسية في نهاية القرن السابع عشر. كان إنشاء أسطول عسكري منتظم في روسيا، بسبب الحاجة الملحة للبلاد للتغلب على العزلة الإقليمية والسياسية والثقافية، والتي أصبحت في مطلع القرن السابع عشر وفجر القرن الثامن عشر العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الروسية.تتكون البحرية الروسية، اليوم، من قوات نووية استراتيجية بحرية وقوات بحرية للأغراض العامة. تشمل المكونات الرئيسية الأخرى للبحرية الروسية: قواتها السطحية، وقوات الغواصات، والطيران البحري، والقوات الساحلية، والتي تشمل قوات الصواريخ والمدفعية الساحلية ومشاة البحرية.تضم البحرية الروسية أربعة تشكيلات عملياتية واستراتيجية: أساطيل الشمال والمحيط الهادئ، وأسطول البلطيق، والبحر الأسود، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.تعد البحرية جزءًا أساسيًا وأساسيًا من الإمكانات البحرية لروسيا الاتحادية، وأداة رئيسية لسياسة الدولة الخارجية المصممة للدفاع عن مصالح البلاد وحلفائها في المحيط العالمي.تعرف على حقائق مثيرة للاهتمام حول البحرية الروسية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".والحرب الشمالية العظمى (1700-1721) - هي حرب كانت تواجه فيها الإمبراطورية الروسية والدنمارك-النروج والكومنولث البولندي اللتواني وساكسونيا ضد الإمبراطورية السويدية للهيمنة على بحر البلطيق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, инфографика
الأسطول الحربي البحري لروسيا
09:59 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/ تموز من كل عام، تحتفل روسيا تقليديًا بيوم البحرية - وهو عيد تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، لتكريم أحداث حرب الشمال العظمى، عندما تم إنشاء الأسطول الروسي.
تشكلت البحرية الروسية
كذراع بحري للقوات المسلحة الروسية في نهاية القرن السابع عشر. كان إنشاء أسطول عسكري منتظم في روسيا، بسبب الحاجة الملحة للبلاد للتغلب على العزلة الإقليمية والسياسية والثقافية، والتي أصبحت في مطلع القرن السابع عشر وفجر القرن الثامن عشر العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الروسية.
تتكون البحرية الروسية، اليوم، من قوات نووية استراتيجية بحرية وقوات بحرية للأغراض العامة. تشمل المكونات الرئيسية الأخرى للبحرية الروسية: قواتها السطحية، وقوات الغواصات، والطيران البحري، والقوات الساحلية، والتي تشمل قوات الصواريخ والمدفعية الساحلية ومشاة البحرية.
تضم البحرية الروسية أربعة تشكيلات عملياتية واستراتيجية: أساطيل الشمال والمحيط الهادئ، وأسطول البلطيق، والبحر الأسود، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
تعد البحرية جزءًا أساسيًا وأساسيًا من الإمكانات البحرية لروسيا الاتحادية، وأداة رئيسية لسياسة الدولة الخارجية المصممة للدفاع عن مصالح البلاد وحلفائها في المحيط العالمي.
تعرف على حقائق مثيرة للاهتمام حول البحرية الروسية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
والحرب الشمالية العظمى (1700-1721) - هي حرب كانت تواجه فيها الإمبراطورية الروسية والدنمارك-النروج والكومنولث البولندي اللتواني وساكسونيا ضد الإمبراطورية السويدية للهيمنة على بحر البلطيق.