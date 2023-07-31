https://sputnikarabic.ae/20230731/الأمم-المتحدة-حول-الهجمات-بطائرات-مسيرة-على-موسكو-نرفض-أي-هجوم-على-أهداف-مدنية-1079577584.html
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T04:37+0000
2023-07-31T04:37+0000
2023-07-31T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك، "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".وبوقت مبكر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.وأكدت الوزارة، أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، يعد عملًا إرهابيًا آخر.
https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
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موسكو, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
موسكو, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
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أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو أمس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك، "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".
وبوقت مبكر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.
وأكدت الوزارة، أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".
وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، يعد عملًا إرهابيًا آخر.