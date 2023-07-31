عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الأمم-المتحدة-حول-الهجمات-بطائرات-مسيرة-على-موسكو-نرفض-أي-هجوم-على-أهداف-مدنية-1079577584.html
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T04:37+0000
2023-07-31T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_0:70:1096:687_1920x0_80_0_0_341a8a7c9617c3b28b174ca24bc9d99f.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك، "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".وبوقت مبكر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.وأكدت الوزارة، أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، يعد عملًا إرهابيًا آخر.
https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_83:0:1096:760_1920x0_80_0_0_4ccc4c5c4c7332186f4d37fd07ece8e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
موسكو, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
موسكو, منظمة الأمم المتحدة, روسيا

الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية

04:37 GMT 31.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو أمس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك، "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".
وبوقت مبكر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.
وأكدت الوزارة، أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو
أمس, 02:32 GMT
وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، يعد عملًا إرهابيًا آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала