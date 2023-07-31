https://sputnikarabic.ae/20230731/الأمم-المتحدة-حول-الهجمات-بطائرات-مسيرة-على-موسكو-نرفض-أي-هجوم-على-أهداف-مدنية-1079577584.html

الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية

الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T04:37+0000

2023-07-31T04:37+0000

2023-07-31T04:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

موسكو

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك، "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".وبوقت مبكر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.وأكدت الوزارة، أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار، مضيفة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، يعد عملًا إرهابيًا آخر.

https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html

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