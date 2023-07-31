https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الأردني-ينفذ-التمرين-التعبوي-الوعد-الحق---2-1079637619.html
الجيش الأردني ينفذ التمرين التعبوي "الوعد الحق - 2"
الجيش الأردني ينفذ التمرين التعبوي "الوعد الحق - 2"
يجري الجيش الأردني التمرين التعبوي الذي يحمل اسم "الوعد الحق - 2"، الذي يشارك فيه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T15:50+0000
2023-07-31T15:50+0000
2023-07-31T15:50+0000
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وتابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات التمرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الإثنين.ولفت إلى أن التمرين نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51، التابع للمنطقة الوسطى، بحضور اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني.وشمل التمرين محاكاة خوض القوات الأردنية لمعركة دفاعية تشارك فيها تشكيلات عسكرية مختلفة.كما تضمن استخدام أسلحة مضادة للدروع ورماية بالمدفعية وتنفيذ مهام لسلاح المهندسين، إضافة إلى رماية للدبابات والمشاة الآلية.وشهد التمرين تنفيذ مهام الإسناد الجوي من الطائرات المقاتلة والمروحيات، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن التمرين يهدف إلى اختبار مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية.
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https://sputnikarabic.ae/20230601/ما-هي-أقوى-الجيوش-العربية-وترتيبها-العالمي-في-2023؟-1077645805.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
رصد عسكري, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
الجيش الأردني ينفذ التمرين التعبوي "الوعد الحق - 2"
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يجري الجيش الأردني التمرين التعبوي الذي يحمل اسم "الوعد الحق - 2"، الذي يشارك فيه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.
وتابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات التمرين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الإثنين.
ولفت إلى أن التمرين نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51، التابع للمنطقة الوسطى، بحضور اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني.
وشمل التمرين محاكاة خوض القوات الأردنية لمعركة دفاعية تشارك فيها تشكيلات عسكرية
مختلفة.
كما تضمن استخدام أسلحة مضادة للدروع ورماية بالمدفعية وتنفيذ مهام لسلاح المهندسين، إضافة إلى رماية للدبابات والمشاة الآلية.
وشهد التمرين تنفيذ مهام الإسناد الجوي من الطائرات المقاتلة والمروحيات، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن التمرين يهدف إلى اختبار مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة
الأردنية.