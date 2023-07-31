https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-شخصين-عبروا-الحدود-من-الأردن-1079580127.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين عبروا الحدود من الأردن

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين عبروا الحدود من الأردن

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شخصين حاولا التسلل من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، قرب وادي الأردن. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T08:10+0000

2023-07-31T08:10+0000

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ونقل موقع "دنيا الوطن"، أن "الشخصين اللذين تم اعتقالهما كانا من الباحثين عن العمل"، ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، بأن قوات الجيش أحبطت عملية تهريب غير عادية للأسلحة على الحدود الأردنية بالقرب من مستوطنة أشدود يعقوب.وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد، عن قضية "أمنية سرية" ممنوعة من النشر شاركت فيها قوات من وحدة "متلان" التكتيكية الإسرائيلية.وقال موقع قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "جهاز الشاباك وقيادة منطقة المركز قاموا، خلال الأيام الأخيرة، بتحقيق حول تهريب أسلحة، بداية الأسبوع الماضي، شمالي غور الأردن".وذكر الموقع أن "التحقيق تمحور بشكل أساسي على تهريب وسائل قتالية غير عادية، في الليلة بين يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وإلى الآن تفاصيل التحقيق في الحادث الذي وصف بأنه غير عادي بالنسبة لعمليات تهريب سابقة ممنوعة من النشر".وشارك في إحباط عملية التهريب (حسب أي 24 نيوز) عناصر من مجموعة "متلان"، وهي الوحدة التكتيكية الخاصة في حرس الحدود، وتحارب هذه المجموعة "الجرائم الحساسة" عبر المطاردات ونصب الكمائن بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.وعزز الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من "حزب الله" اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله.وحسب موقع "أي 24 نيوز"، فإنه تقرر، أمس الأحد، عقد جلسة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش لبحث تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله.وأضاف الموقع أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله"، واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.

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