https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-كراسني-ليمان-بشكل-يومي-1079579668.html
الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي
الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي
أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور كراسني ليمان كل يوم. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T07:36+0000
2023-07-31T07:36+0000
2023-07-31T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_598bb4ff22511a987e6726bf64e34cc3.jpg
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24": "هناك بعض النجاحات، ووحداتنا تمضي قدما، والقوات المسلحة الروسية تحقق بعض النجاح، وتجبر العدو على مغادرة المواقع التي احتلها سابقا وتحسن مواقعها كل يوم تقريبا".وأوضح بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع من الجبهة.بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات المسلحة من إخراج العدو من ستارومايورسكي.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن المجموعة "الغرب" صدت ثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وبالقرب من كوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. فقدت كييف ما يصل إلى 140 جنديًا وعدة قطع من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-القوات-الروسية-تمنع-محاولتين-استطلاع-القتالي-للجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079577192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403179_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c50d54da4a68a590f8f038fbc302fa13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي
تابعنا عبر
أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور كراسني ليمان كل يوم.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24": "هناك بعض النجاحات، ووحداتنا تمضي قدما، والقوات المسلحة الروسية تحقق بعض النجاح، وتجبر العدو على مغادرة المواقع التي احتلها سابقا وتحسن مواقعها كل يوم تقريبا".
وأوضح بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع من الجبهة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات المسلحة من إخراج العدو من ستارومايورسكي.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن المجموعة "الغرب" صدت ثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وبالقرب من كوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. فقدت كييف ما يصل إلى 140 جنديًا وعدة قطع من المعدات.