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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-كراسني-ليمان-بشكل-يومي-1079579668.html
الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي
الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي
أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور كراسني ليمان كل يوم. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T07:36+0000
2023-07-31T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال على الهواء على قناة "روسيا 24": "هناك بعض النجاحات، ووحداتنا تمضي قدما، والقوات المسلحة الروسية تحقق بعض النجاح، وتجبر العدو على مغادرة المواقع التي احتلها سابقا وتحسن مواقعها كل يوم تقريبا".وأوضح بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع من الجبهة.بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات المسلحة من إخراج العدو من ستارومايورسكي.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن المجموعة "الغرب" صدت ثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وبالقرب من كوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. فقدت كييف ما يصل إلى 140 جنديًا وعدة قطع من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-القوات-الروسية-تمنع-محاولتين-استطلاع-القتالي-للجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079577192.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يتقدم على محور كراسني ليمان بشكل يومي

07:36 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور كراسني ليمان كل يوم.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24": "هناك بعض النجاحات، ووحداتنا تمضي قدما، والقوات المسلحة الروسية تحقق بعض النجاح، وتجبر العدو على مغادرة المواقع التي احتلها سابقا وتحسن مواقعها كل يوم تقريبا".
وأوضح بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع من الجبهة.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تمنع محاولتي استطلاع قتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
02:25 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات المسلحة من إخراج العدو من ستارومايورسكي.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن المجموعة "الغرب" صدت ثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وبالقرب من كوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في منطقة غابات سيريبريانسكي. فقدت كييف ما يصل إلى 140 جنديًا وعدة قطع من المعدات.
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