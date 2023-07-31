https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يدمر-مقر-قيادي-ومعسكرا-تابعا-للواء-24-الأوكراني-1079616355.html
الجيش الروسي يدمر مقرا قياديا ومعسكرا تابعا للواء 24 الأوكراني
الجيش الروسي يدمر مقرا قياديا ومعسكرا تابعا للواء 24 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:37+0000
2023-07-31T12:37+0000
2023-07-31T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الجيش الروسي دور مقر قيادة ومعسكر اللواء 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيولي في مقاطعة زابوروجيه".كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 25" في منطقة نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم اعتراض 12 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، إضافة لـ23 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من أجواء منطقة العملية العسكرية. وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد 11 هجومًا للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبريستوفوي، وسبورني، وسفيرنوي، وماريينكا، وفوديانوي ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت الضربات الجوية والمدفعية الروسية تراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراماتورسك ونوفوسيلوفكا وكونستانتينوفكا وبيريستوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230731/صواريخ-روسية-تدمر-معملا-أوكرانيا-لتجميع-طائرات-مسيرة-1079616237.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مقرا قياديا ومعسكرا تابعا للواء 24 الأوكراني
12:37 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الجيش الروسي دور مقر قيادة ومعسكر اللواء 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيولي في مقاطعة زابوروجيه".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 25" في منطقة نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم اعتراض 12 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، إضافة لـ23 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من أجواء منطقة العملية العسكرية.
كما واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد 11 هجومًا للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبريستوفوي، وسبورني، وسفيرنوي، وماريينكا، وفوديانوي ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 220 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات عسكرية، ومدفعي إم 777 أمريكي الصنع، ومدفع بانتسير 2000 ألماني الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا، إضافة لمدفع مستا بي وآخر من طراز دي- 20، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" أمريكي الصنع.
ودمرت الضربات الجوية والمدفعية الروسية
تراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراماتورسك ونوفوسيلوفكا وكونستانتينوفكا وبيريستوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.