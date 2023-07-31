https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يسيطر-على-ستارمايورسكي-في-جمهورية-دونيتسك--1079579861.html
الجيش الروسي يسيطر على ستارمايورسكي في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يسيطر على ستارمايورسكي في جمهورية دونيتسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، سيطرة القوات الروسية على بلدة ستارمايورسكي، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T07:55+0000
2023-07-31T07:55+0000
2023-07-31T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال بوشلين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن الجيش الروسي تمكن من طرد القوات الأوكرانية من بلدة ستارمايورسكي.وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على محور زابوروجيه منعت وحدات المجموعة محاولة العدو إجراء استطلاع قتالي... بعد أن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية، وتراجع".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-كراسني-ليمان-بشكل-يومي-1079579668.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يسيطر على ستارمايورسكي في جمهورية دونيتسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، سيطرة القوات الروسية على بلدة ستارمايورسكي، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وقال بوشلين في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن الجيش الروسي تمكن من طرد القوات الأوكرانية من بلدة ستارمايورسكي.
وأكد بوشلين: "وحداتنا تمكنت من القضاء على العدو، وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات".
وكان رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن وحدات المجموعة منعت محاولتي إجراء استطلاع قتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على محور زابوروجيه منعت وحدات المجموعة
محاولة العدو إجراء استطلاع قتالي... بعد أن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية، وتراجع".
وأضاف: "شرقي حي رابوتينو حاولت القوات المسلحة الأوكرانية أيضاً إجراء استطلاع قتالي. خلال تبادل إطلاق النار تكبدت خسائر وتراجعت".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.