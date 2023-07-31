https://sputnikarabic.ae/20230731/الحكومة-المصرية-تعلن-آلية-للعمل-من-المنزل-في-القاهرة-يوما-واحدا-أسبوعيا-1079601300.html
الحكومة المصرية تعلن آلية للعمل من المنزل في القاهرة يوما واحدا أسبوعيا
الحكومة المصرية تعلن آلية للعمل من المنزل في القاهرة يوما واحدا أسبوعيا
أصدر خالد عبد العال، محافظ العاصمة المصرية القاهرة، كتابا دوريا بشأن تنظيم العمل في ديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "الشروق" المصرية إن الخطوة التي أعلن عنها محافظ القاهرة جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.وأوضح المحافظ في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن العمل من المنزل عبر الإنترنت سيكون مسموحا به، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، لجميع العاملين في ديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، باستثناء ما يأتي:واختتم المحافظ بيانه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أية عقبات التي قد تواجه عملية التنفيذ.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الحكومة المصرية تعلن آلية للعمل من المنزل في القاهرة يوما واحدا أسبوعيا
10:32 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أصدر خالد عبد العال، محافظ العاصمة المصرية القاهرة، كتابا دوريا بشأن تنظيم العمل في ديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء والسماح بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.
وقالت صحيفة
"الشروق" المصرية إن الخطوة التي أعلن عنها محافظ القاهرة جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح المحافظ في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن العمل من المنزل عبر الإنترنت سيكون مسموحا به، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، لجميع العاملين في ديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، باستثناء ما يأتي:
مديريتي الصحة والتربية والتعليم، على أن يكون لهما السلطة التقديرية في تقرير ما تراهما مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
أصحاب الوظائف القيادية في الديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
العاملين في غرف العمليات وإدراة الأزمات في الديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
العاملين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأحياء ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها.
واختتم المحافظ بيانه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أية عقبات التي قد تواجه عملية التنفيذ.