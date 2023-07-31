https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الإيرانية-لا-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-على-أساس-الثقة-1079610178.html

الخارجية الإيرانية: لا نتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الثقة

الخارجية الإيرانية: لا نتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الثقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن التفاوض مع الولايات المتحدة لا يستند إلى الثقة، مؤكدا أن المصالح الوطنية لإيران هي خط أحمر. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T11:13+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني حديثه عن استعداد إيران لمواصلة المحادثات وتلخيصها، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي المسرب لمستشار الرئيس الأمريكي السابق، روبرت مالي، واستراتيجية إيران في المستقبل. وأشار كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إلى أن تجربة الخطة الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة لم تستند إلى الثقة، وأن إيران تتبع المسار الدبلوماسي وتفاوض على أساس مصالحها الوطنية والأحكام المحددة في الخطة الشاملة المشتركة لرفع العقوبات الظالمة. أوضح كنعاني أنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، العودة إلى الخطة الشاملة المشتركة بمسؤولية وجدية أكبر، وأن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات لا يستند إلى الثقة بين إيران والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إن "إحدى سياسات البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن هي الرد بالمثل، هذه السياسة هي سياسة راسخة وليس بامكان أحد منعها"، مضيفًا أن أمريكا وجميع حلفائها فشلوا على مر الأعوام الـ 45 الماضية، في تحقيق أي انتصار على إيران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب الوقود الإيراني".

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