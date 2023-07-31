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صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25--1079619170.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" و12 صاروخًا من نوع "هيمارس" و23 طائرةً مسيرة في... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T13:30+0000
2023-07-31T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم اعتراض 12 صاروخًا من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "هيمارس".وبلغ إجمالي ما تم تدميره، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ما يأتي: 458 طائرةً، و245 طائرة هليكوبتر، و5381 طائرةً دون طيار، و427 صاروخًا مضادًا للطائرات، و11ألف و48 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1140 مركبة قتالية من أنظمة الإطلاق المتعددة الصواريخ، و5678 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11 ألف و989 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف.وبيّنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الجيش الروسي دمر مقر قيادة ومعسكر اللواء 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيولي في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يدمر-مقر-قيادي-ومعسكرا-تابعا-للواء-24-الأوكراني-1079616355.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"

13:30 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "بانتسر-اس1" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" و12 صاروخًا من نوع "هيمارس" و23 طائرةً مسيرة في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم اعتراض 12 صاروخًا من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "هيمارس".
وبلغ إجمالي ما تم تدميره، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ما يأتي: 458 طائرةً، و245 طائرة هليكوبتر، و5381 طائرةً دون طيار، و427 صاروخًا مضادًا للطائرات، و11ألف و48 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1140 مركبة قتالية من أنظمة الإطلاق المتعددة الصواريخ، و5678 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11 ألف و989 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مقرا قياديا ومعسكرا تابعا للواء 24 الأوكراني
12:37 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة لتجميع الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف.
وبيّنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الجيش الروسي دمر مقر قيادة ومعسكر اللواء 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيولي في مقاطعة زابوروجيه".
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