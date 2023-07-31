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الخارجية الروسية تأمل أن يساعد الاجتماع في جدة الغرب على إدراك عدم جدوى موقف كييف
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-الروسية-مجموعة-الغرب-تواصل-هجومها-على-اتجاه-كوبيانسك-1079616125.html
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، إن العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:33+0000
2023-07-31T12:35+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ذكرت وزارة الدفاع في بيانها: "واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة القوات الغربية على اتجاه كوبيانسك بدعم من نيران المدفعية والغارات الجوية، عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة وقالت الإدارة العسكرية الروسية في تقرير.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك

12:33 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 31.07.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Photo / Минобороны России
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يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، إن العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها.
ذكرت وزارة الدفاع في بيانها: "واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة القوات الغربية على اتجاه كوبيانسك بدعم من نيران المدفعية والغارات الجوية، عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة وقالت الإدارة العسكرية الروسية في تقرير.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
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