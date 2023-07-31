https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-الروسية-مجموعة-الغرب-تواصل-هجومها-على-اتجاه-كوبيانسك-1079616125.html
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، إن العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:33+0000
2023-07-31T12:33+0000
2023-07-31T12:35+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ذكرت وزارة الدفاع في بيانها: "واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة القوات الغربية على اتجاه كوبيانسك بدعم من نيران المدفعية والغارات الجوية، عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة وقالت الإدارة العسكرية الروسية في تقرير.
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الأخبار
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
12:33 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، إن العسكريين الروس من مجموعة "زاباد" (الغرب) واصلوا عملياتهم الهجومية على اتجاه كوبيانسك واتخذوا مواقع أكثر فائدة، وصدوا هجوم العدو، وهزموا القوات العسكرية الأوكرانية ودمروا معدّاتها.
ذكرت وزارة الدفاع في بيانها: "واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة القوات الغربية على اتجاه كوبيانسك بدعم من نيران المدفعية والغارات الجوية، عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة وقالت الإدارة العسكرية الروسية في تقرير.