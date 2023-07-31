https://sputnikarabic.ae/20230731/الرئيس-الإيراني-عن-الهجوم-الإرهابي-في-باكستان-وصمة-عار-لمرتكبيه-وعملائه-1079598454.html

الرئيس الإيراني عن الهجوم الإرهابي في باكستان: وصمة عار لمرتكبيه وعملائه

الرئيس الإيراني عن الهجوم الإرهابي في باكستان: وصمة عار لمرتكبيه وعملائه

أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الدامي، الذي وقع في مدينة باجور ‏الباكستانية.‏ 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T08:59+0000

2023-07-31T08:59+0000

2023-07-31T09:04+0000

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وكتب رئيسي في رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف: "بالنيابة عن الأمة الإيرانية، أود أن أعبر عن التعازي والمواساة لفخامة دولة باكستان الصديقة والشقيقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "‘إيرنا".كما أدان الرئيس الإيراني العمل الإرهابي العشوائي، وقال: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال غير الإنسانية والإجرامية لن تسفر عن نتيجة سوى وصمة عار لمرتكبيها وعملائها الذين يقفون وراءها".ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 130، بعد أن فجّر انتحاري قنبلة في مؤتمر سياسي في مقاطعة خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، أمس الاحد.يشار إلى أنه، في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.وأوضح موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".وقبل بضعة أيام من هذا الحادث، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.

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