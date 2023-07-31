https://sputnikarabic.ae/20230731/السفير-الصيني-لدى-إيران-بكين-وطهران-لن-تنخدعا-بألاعيب-ومؤامرات-أمريكا-1079607771.html

السفير الصيني لدى إيران: بكين وطهران لن تنخدعا بألاعيب ومؤامرات أمريكا

السفير الصيني لدى إيران: بكين وطهران لن تنخدعا بألاعيب ومؤامرات أمريكا

أكد السفير الصيني لدى إيران، تشانغ هوا، أن "دولا مثل الصين وإيران لن تنخدعا بمؤامرات الولايات ‏المتحدة وحلفائها الغربيين، لبث الفتنة بين الدول النامية".‏ 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T10:41+0000

2023-07-31T10:41+0000

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وقال تشانغ في مقال خاص كتبه لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية باللغة الفارسية، ونشر اليوم الاثنين، إن "أمريكا وبعض الدول الغربية تحاول منع الدول النامية من تحقيق تقدم مشترك"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "‘إرنا".وبحسب السفير الصيني، فإن "الصين تتمتع بمكانة جيدة في المجتمع الدولي، لكنها لا تسيء استغلال موقعها للهروب من التزاماتها الدولية".وشدد أن "الصين كانت رائدة في الجهود المبذولة للمساعدة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، إذ زادت الدولة من معدل مشاركتها في أنشطة الحد من الفقر في العالم بأكثر من 70%".كما أشار إلى أن "الصين ستظل دائما عضوا في أسرة البلدان النامية، وهذا ما أكده الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مرارا وتكرارا، في السنوات الأخيرة".وقال السفير الصيني لدى إيران، تشانغ هوا، إن "الصين كانت دائما ضد الهيمنة وسياسات البلطجة لبعض البلدان"، مضيفًا أن "بلاده لن تنضم إلى ما يسمى نادي القوة الغربي".ولفت إلى أن "بكين تمثل دائما السلام والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وأن المؤامرات ضد الصين محكوم عليها بالفشل".

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