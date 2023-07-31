https://sputnikarabic.ae/20230731/الصحة-العالمية-تعلن-تخلص-العراق-من-مرض-يسبب-العمى-1079579187.html
الصحة العالمية تعلن تخلص العراق من مرض يسبب العمى
الصحة العالمية تعلن تخلص العراق من مرض يسبب العمى
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العراق تخلص من عدوى بكتيريا خطيرة تصيب العين وتؤدي إلى العمى وتعرف باسم "التراخوما" أو الرمد الحُبيبي. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إعرابه عن سعادته لإعلان العراق عن هذا الإنجاز، مؤكدا أن العالم في منتصف الطريق وأن المنظمة تسعى للقضاء على هذا المرض في مئة دولة بحلول عام 2030. وأضاف غيبريسوس أن "الرمد الحُبيبي هو عدوى بكتيرية تؤذي العينين وتنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق لدى الأشخاص المصابين، كما يمكن أن تنتقل العدوى عند حمل العناصر المحملة بالعدوى في اليدين". وتتمثل أعراض "التراخوما" في الحكة البسيطة وتهيج العينين والجفون، وتورم الجفون وخروج إفرازات صديدية من العين في المرحلة الأولى من المرض، وإذا لم يتم علاجها، فقد تتسبب "التراخوما" بالعمى.وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الخميس الماضي، ثلاث خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الحسناوي، قوله بأن "الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع".وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، إذ خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منظمة الصحة العالمية
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تعلن تخلص العراق من مرض يسبب العمى
07:11 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 07:20 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العراق تخلص من عدوى بكتيريا خطيرة تصيب العين وتؤدي إلى العمى وتعرف باسم "التراخوما" أو الرمد الحُبيبي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إعرابه عن سعادته لإعلان العراق عن هذا الإنجاز، مؤكدا أن العالم في منتصف الطريق وأن المنظمة تسعى للقضاء على هذا المرض في مئة دولة بحلول عام 2030.
وأضاف غيبريسوس أن "الرمد الحُبيبي هو عدوى بكتيرية تؤذي العينين وتنتقل عن طريق ملامسة العينين والجفون وإفرازات الأنف والحلق لدى الأشخاص المصابين، كما يمكن أن تنتقل العدوى عند حمل العناصر المحملة بالعدوى في اليدين".
وتتمثل أعراض "التراخوما" في الحكة البسيطة وتهيج العينين والجفون، وتورم الجفون وخروج إفرازات صديدية من العين في المرحلة الأولى من المرض، وإذا لم يتم علاجها، فقد تتسبب "التراخوما" بالعمى.
وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الخميس الماضي، ثلاث خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن الحسناوي، قوله بأن "الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع".
وأوضح الوزير
أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، إذ خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، وأضاف الحسناوي أن المحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها.
وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".