https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الأوكرانية-تطلق-34-قذيفة-باتجاه-جمهورية-دونيتسك-خلال-المساء-1079576697.html
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T00:17+0000
2023-07-31T00:17+0000
2023-07-31T00:17+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر".وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر
".
وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.
وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".