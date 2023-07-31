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https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الأوكرانية-تطلق-34-قذيفة-باتجاه-جمهورية-دونيتسك-خلال-المساء-1079576697.html
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T00:17+0000
2023-07-31T00:17+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر".وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك خلال المساء

00:17 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، إنه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر".
وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.
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صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 23:07 GMT
وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".
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