https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-تجريان-أول-تدريب-مشترك-1079610033.html
القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك
القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان تدريبات مشتركة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T11:14+0000
2023-07-31T11:14+0000
2023-07-31T11:19+0000
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وبحسب الوزارة، فإن التدريب "فالكون شيلد 2023"، سيكون أول تدريب مشترك بين القوات الجوية للبلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضافت الوزارة أن التدريب يهدف إلى تعميق التبادلات العملية، والتعاون بين الجيشين الصيني والإماراتي، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادل.يشار إلى أنه، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الإمارات والصين، عن اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج طائرات وطائرات دون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.وحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، وقّع على الاتفاقية شركة "مونارك" لتصنيع الطائرات الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، و"إيهانغ" القابضة الصينية المتخصصة في تقنيات المركبات الجوية الذاتية القيادة.ويستهدف التعاون بين الشركتين، تصنيع الطائرات والمسيّرات العاملة بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مركز تحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي.ويهدف أيضا لتوفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع.
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سبوتنيك عربي
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك
11:14 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان تدريبات مشتركة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين، في شهر أغسطس/ آب المقبل.
وبحسب الوزارة، فإن التدريب "فالكون شيلد 2023"، سيكون أول تدريب مشترك بين القوات الجوية للبلدين، وفقا لوكالة
الأنباء الصينية "شينخوا".
وأضافت الوزارة أن التدريب يهدف إلى تعميق التبادلات العملية، والتعاون بين الجيشين الصيني والإماراتي، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادل.
يشار إلى أنه، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الإمارات والصين، عن اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج طائرات وطائرات دون طيار
تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.
وحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، وقّع على الاتفاقية شركة "مونارك" لتصنيع الطائرات الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، و"إيهانغ" القابضة الصينية المتخصصة في تقنيات المركبات الجوية الذاتية القيادة.
ويستهدف التعاون بين الشركتين، تصنيع الطائرات والمسيّرات
العاملة بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مركز تحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي.
ويهدف أيضا لتوفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع.