https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-تجريان-أول-تدريب-مشترك-1079610033.html

القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك

القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان ‏تدريبات مشتركة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب الوزارة، فإن التدريب "فالكون شيلد 2023"، سيكون أول تدريب مشترك بين القوات الجوية للبلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضافت الوزارة أن التدريب يهدف إلى تعميق التبادلات العملية، والتعاون بين الجيشين الصيني والإماراتي، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادل.يشار إلى أنه، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الإمارات والصين، عن اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج طائرات وطائرات دون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.وحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، وقّع على الاتفاقية شركة "مونارك" لتصنيع الطائرات الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، و"إيهانغ" القابضة الصينية المتخصصة في تقنيات المركبات الجوية الذاتية القيادة.ويستهدف التعاون بين الشركتين، تصنيع الطائرات والمسيّرات العاملة بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مركز تحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي.ويهدف أيضا لتوفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع.

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