https://sputnikarabic.ae/20230731/الكرملين-يعلق-على-مبادرة-السعودية-بشأن-أوكرانيا--1079600052.html
الكرملين يعلق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا
الكرملين يعلق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا
أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا تتابع... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T09:55+0000
2023-07-31T09:55+0000
2023-07-31T10:02+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، معلّقًا على المبادرة السعودية: "لا شك أن روسيا ستتابع هذا الاجتماع". كما أشار إلى أن الكرملين قال مرارا إن "أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/أب. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها".
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html
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روسيا, العالم العربي
الكرملين يعلق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا
09:55 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا تتابع الأهداف التي تم وضعها لهذا الاجتماع.
وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، معلّقًا على المبادرة السعودية: "لا شك أن روسيا ستتابع هذا الاجتماع".
وتابع بيسكوف: "لا يزال يتعين فهم الأهداف التي تم تحديدها بشكل كامل، وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في الواقع".
كما أشار إلى أن الكرملين قال مرارا إن "أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/أب. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها".