https://sputnikarabic.ae/20230731/الهدف-رقم-1000-في-تاريخ-كأس-العالم-للسيدات-لكرة-القدم-1079620821.html

الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم

الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم

الهدف رقم 1000 في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم في أستراليا

2023-07-31T14:22+0000

2023-07-31T14:22+0000

2023-07-31T14:23+0000

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وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باندا لإحرازها الهدف، الذي سجلته بركلة جزاء في الدقيقة الـ31، لفريقها في مباراة ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.وحقق المغرب، أمس الأحد، فوزًا تاريخيًا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة ‏الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.ويُعتبر المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا ابتداء، من الخميس 20 يوليو/ تموز الجاري ولغاية 20 أغسطس/ آب المقبل، بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.وتشهد النسخة الحالية، وللمرة الأولى، مشاركة 32 منتخبًا، كما أن هذه المرة الأولى التي يقام فيها مونديال السيدات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتشارك دولتان في تنظيمه.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من احتفال المشجعين بمنتخباتهم في بطولة كأس العالم للسيدات.يُذكر أن منتخب الولايات المتحدة فاز في نهائي كأس العالم للسيدات 2019، على نظيره الهولندي، بنتيجة 2 - 0.ويقيم "الفيفا" كأس العالم للسيدات كل أربع سنوات منذ العام 1991.

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