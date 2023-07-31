الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باندا لإحرازها الهدف، الذي سجلته بركلة جزاء في الدقيقة الـ31، لفريقها في مباراة ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.وحقق المغرب، أمس الأحد، فوزًا تاريخيًا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.ويُعتبر المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا ابتداء، من الخميس 20 يوليو/ تموز الجاري ولغاية 20 أغسطس/ آب المقبل، بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.وتشهد النسخة الحالية، وللمرة الأولى، مشاركة 32 منتخبًا، كما أن هذه المرة الأولى التي يقام فيها مونديال السيدات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتشارك دولتان في تنظيمه.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من احتفال المشجعين بمنتخباتهم في بطولة كأس العالم للسيدات.يُذكر أن منتخب الولايات المتحدة فاز في نهائي كأس العالم للسيدات 2019، على نظيره الهولندي، بنتيجة 2 - 0.ويقيم "الفيفا" كأس العالم للسيدات كل أربع سنوات منذ العام 1991.
مشجعة من كولومبيا تقف لالتقاط صورة قبل انطلاق مباراة كرة القدم في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في استاد سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.
مشجعة من كولومبيا تقف لالتقاط صورة قبل انطلاق مباراة كرة القدم في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في استاد سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.
حارس مرمى الفلبين (رقم 1)، أوليفيا مكدانيل (يمين)، وزميلاتها يحيون الجماهير بعد فوزهم على نيوزيلندا في مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات فيأستراليا ونيوزيلندا 2023، في ملعب ويلينغتون، المعروف أيضًا باسم ملعب سكاي، في ويلينغتون، في 25 يوليو 2023.
حارس مرمى الفلبين (رقم 1)، أوليفيا مكدانيل (يمين)، وزميلاتها يحيون الجماهير بعد فوزهم على نيوزيلندا في مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات فيأستراليا ونيوزيلندا 2023، في ملعب ويلينغتون، المعروف أيضًا باسم ملعب سكاي، في ويلينغتون، في 25 يوليو 2023.