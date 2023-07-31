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https://sputnikarabic.ae/20230731/الهدف-رقم-1000-في-تاريخ-كأس-العالم-للسيدات-لكرة-القدم-1079620821.html
الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم
الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم
الهدف رقم 1000 في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم في أستراليا
2023-07-31T14:22+0000
2023-07-31T14:23+0000
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وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باندا لإحرازها الهدف، الذي سجلته بركلة جزاء في الدقيقة الـ31، لفريقها في مباراة ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.وحقق المغرب، أمس الأحد، فوزًا تاريخيًا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة ‏الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.ويُعتبر المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا ابتداء، من الخميس 20 يوليو/ تموز الجاري ولغاية 20 أغسطس/ آب المقبل، بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.وتشهد النسخة الحالية، وللمرة الأولى، مشاركة 32 منتخبًا، كما أن هذه المرة الأولى التي يقام فيها مونديال السيدات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتشارك دولتان في تنظيمه.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من احتفال المشجعين بمنتخباتهم في بطولة كأس العالم للسيدات.يُذكر أن منتخب الولايات المتحدة فاز في نهائي كأس العالم للسيدات 2019، على نظيره الهولندي، بنتيجة 2 - 0.ويقيم "الفيفا" كأس العالم للسيدات كل أربع سنوات منذ العام 1991.
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مونديال كرة القدم، مونديال النساء، كأس العالم لكرة القدم للسيدات
مونديال كرة القدم، مونديال النساء، كأس العالم لكرة القدم للسيدات

الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم

14:22 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 31.07.2023)
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سجلت لاعبة منتخب زامبيا لكرة القدم، باربرا باندا، الهدف رقم ألف في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم.
وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باندا لإحرازها الهدف، الذي سجلته بركلة جزاء في الدقيقة الـ31، لفريقها في مباراة ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.
وحقق المغرب، أمس الأحد، فوزًا تاريخيًا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة ‏الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.
ويُعتبر المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.
وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا ابتداء، من الخميس 20 يوليو/ تموز الجاري ولغاية 20 أغسطس/ آب المقبل، بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.
وتشهد النسخة الحالية، وللمرة الأولى، مشاركة 32 منتخبًا، كما أن هذه المرة الأولى التي يقام فيها مونديال السيدات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتشارك دولتان في تنظيمه.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من احتفال المشجعين بمنتخباتهم في بطولة كأس العالم للسيدات.
© AFP 2023 / Sanka Vidanagama

شوهد مشجعو اليابان خلال مباراة كرة القدم في المجموعة الثالثة لكأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023.

شوهد مشجعو اليابان خلال مباراة كرة القدم في المجموعة الثالثة لكأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sanka Vidanagama

شوهد مشجعو اليابان خلال مباراة كرة القدم في المجموعة الثالثة لكأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Franck Fire

مشجعة من كولومبيا تقف لالتقاط صورة قبل انطلاق مباراة كرة القدم في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في استاد سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.

مشجعة من كولومبيا تقف لالتقاط صورة قبل انطلاق مباراة كرة القدم في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في استاد سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Franck Fire

مشجعة من كولومبيا تقف لالتقاط صورة قبل انطلاق مباراة كرة القدم في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في استاد سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Marty Melville

حارس مرمى الفلبين (رقم 1)، أوليفيا مكدانيل (يمين)، وزميلاتها يحيون الجماهير بعد فوزهم على نيوزيلندا في مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات فيأستراليا ونيوزيلندا 2023، في ملعب ويلينغتون، المعروف أيضًا باسم ملعب سكاي، في ويلينغتون، في 25 يوليو 2023.

حارس مرمى الفلبين (رقم 1)، أوليفيا مكدانيل (يمين)، وزميلاتها يحيون الجماهير بعد فوزهم على نيوزيلندا في مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات فيأستراليا ونيوزيلندا 2023، في ملعب ويلينغتون، المعروف أيضًا باسم ملعب سكاي، في ويلينغتون، في 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Marty Melville

حارس مرمى الفلبين (رقم 1)، أوليفيا مكدانيل (يمين)، وزميلاتها يحيون الجماهير بعد فوزهم على نيوزيلندا في مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات فيأستراليا ونيوزيلندا 2023، في ملعب ويلينغتون، المعروف أيضًا باسم ملعب سكاي، في ويلينغتون، في 25 يوليو 2023.

© AFP 2023 / David Gray

مشجعو كوريا الجنوبية يهتفون في المدرجات قبل انطلاق مباراة بين كولومبيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في استاد سيدني لكرة القدم في مدينة سيدني، في 25 يوليو 2023.

مشجعو كوريا الجنوبية يهتفون في المدرجات قبل انطلاق مباراة بين كولومبيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في استاد سيدني لكرة القدم في مدينة سيدني، في 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / David Gray

مشجعو كوريا الجنوبية يهتفون في المدرجات قبل انطلاق مباراة بين كولومبيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات، في استاد سيدني لكرة القدم في مدينة سيدني، في 25 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Franck Fire

مشجعو كولومبيا يهتفون قبل انطلاق مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023، في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في ملعب سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.

مشجعو كولومبيا يهتفون قبل انطلاق مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023، في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في ملعب سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Franck Fire

مشجعو كولومبيا يهتفون قبل انطلاق مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023، في المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات بين كولومبيا وكوريا الجنوبية، في ملعب سيدني لكرة القدم في سيدني، في 25 يوليو 2023.

© AP Photo / Tertius Pickard

رد فعل مشجعي منتخب إنجلترا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا وهايتي، في بريسبان أستراليا، في 22 يوليو 2023.

رد فعل مشجعي منتخب إنجلترا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا وهايتي، في بريسبان أستراليا، في 22 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Tertius Pickard

رد فعل مشجعي منتخب إنجلترا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا وهايتي، في بريسبان أستراليا، في 22 يوليو 2023.

© AP Photo / Andrew Cornagaمشجعو منتخب الفلبين يصلون إلى الملعب قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات بين نيوزيلندا والفلبين في ويلينغتون، نيوزيلندا، 25 يوليو 2023.
مشجعو منتخب الفلبين يصلون إلى الملعب قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات بين نيوزيلندا والفلبين في ويلينغتون، نيوزيلندا، 25 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrew Cornaga
مشجعو منتخب الفلبين يصلون إلى الملعب قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات بين نيوزيلندا والفلبين في ويلينغتون، نيوزيلندا، 25 يوليو 2023.
© AFP 2023 / Sanka Vidanagama

أحد مشجعي منتخب اليابان قبل مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023 لكرة القدم، في المجموعة الثالثة في كأس العالم للسيدات بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023.

أحد مشجعي منتخب اليابان قبل مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023 لكرة القدم، في المجموعة الثالثة في كأس العالم للسيدات بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sanka Vidanagama

أحد مشجعي منتخب اليابان قبل مباراة أستراليا ونيوزيلندا 2023 لكرة القدم، في المجموعة الثالثة في كأس العالم للسيدات بين اليابان وكوستاريكا في ملعب دنيدن في مدينة دنيدن، في 26 يوليو 2023.

© AP Photo / John Cowplandيتفاعل مشجعو فيتنام بعد المباراة التمهيدية لنيوزيلندا وفيتنام قبل كأس العالم للسيدات في نابير، نيوزيلندا، 10 يوليو 2023.
يتفاعل مشجعو فيتنام بعد المباراة التمهيدية لنيوزيلندا وفيتنام قبل كأس العالم للسيدات في نابير، نيوزيلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Cowpland
يتفاعل مشجعو فيتنام بعد المباراة التمهيدية لنيوزيلندا وفيتنام قبل كأس العالم للسيدات في نابير، نيوزيلندا، 10 يوليو 2023.
© AP Photo / Alessandra Tarantinoمشجعو هولندا يلوحون بشخصية الماوري قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الخامسة لكأس العالم للسيدات بين هولندا والبرتغال في دنيدن، نيوزيلندا، 23 يوليو 2023.
مشجعو هولندا يلوحون بشخصية الماوري قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الخامسة لكأس العالم للسيدات بين هولندا والبرتغال في دنيدن، نيوزيلندا، 23 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino
مشجعو هولندا يلوحون بشخصية الماوري قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الخامسة لكأس العالم للسيدات بين هولندا والبرتغال في دنيدن، نيوزيلندا، 23 يوليو 2023.
يُذكر أن منتخب الولايات المتحدة فاز في نهائي كأس العالم للسيدات 2019، على نظيره الهولندي، بنتيجة 2 - 0.
ويقيم "الفيفا" كأس العالم للسيدات كل أربع سنوات منذ العام 1991.
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