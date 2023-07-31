https://sputnikarabic.ae/20230731/باكستان-ارتفاع-حصيلة-تفجير-باجور-الانتحاري-إلى-54-قتيلا-1079614380.html
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير باجور الانتحاري إلى 54
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير باجور الانتحاري إلى 54
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير انتحاري استهدف، أمس الأحد، تجمعا حزبيا في مدينة باجور شمال غربي باكستان إلى 54 قتيلا. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T11:51+0000
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وبحسب ما أعلنته الشرطة الباكستانية، تم تحديد هوية 49 شخصا من القتلى الـ 54، فيما يخضع 83 مصابا في الانفجار للعلاج في مستشفيات مختلفة، من بينهم 15 في حالة حرجة، وفق صحيفة "ذا نيوز انترناشونال" اليومية المحلية.وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى أن تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) كان وراء الهجوم الانتحاري.وقال شوكت عباس، المفتش العام لإدارة مكافحة الإرهاب، إن مؤتمر جمعية علماء الإسلام (JUI)، وهي شريك ائتلافي في الحكومة الباكستانية، بدأ في الساعة 2 بعد الظهر ووقع الانفجار في الساعة 4:10 مساء الأحد.وأضاف أنه تم العثور على الكثير من الأدلة من مسرح الجريمة، ووصل التحقيق الأولي تقريبا إلى منفذ الهجوم، وفي انتظار تقارير الطب الشرعي.من ناحية أخرى، قال ضابط شرطة المنطقة نذير خان إنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بعد انفجار باجور.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الرئيس-الإيراني-عن-الهجوم-الإرهابي-في-باكستان-وصمة-عار-لمرتكبيه-وعملائه-1079598454.html
https://sputnikarabic.ae/20230730/مصرع-40-شخصا-إثر-انفجار-قنبلة--فى-باكستان-1079570689.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, باكستان
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير باجور الانتحاري إلى 54
11:51 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير انتحاري استهدف، أمس الأحد، تجمعا حزبيا في مدينة باجور شمال غربي باكستان إلى 54 قتيلا.
وبحسب ما أعلنته الشرطة الباكستانية، تم تحديد هوية 49 شخصا من القتلى الـ 54، فيما يخضع 83 مصابا في الانفجار للعلاج في مستشفيات مختلفة، من بينهم 15 في حالة حرجة، وفق صحيفة
"ذا نيوز انترناشونال" اليومية المحلية.
وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى أن تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) كان وراء الهجوم الانتحاري.
وقال شوكت عباس، المفتش العام لإدارة مكافحة الإرهاب، إن مؤتمر جمعية علماء الإسلام (JUI)، وهي شريك ائتلافي في الحكومة الباكستانية، بدأ في الساعة 2 بعد الظهر ووقع الانفجار في الساعة 4:10 مساء الأحد.
وأضاف أنه تم العثور على الكثير من الأدلة من مسرح الجريمة، ووصل التحقيق الأولي تقريبا إلى منفذ الهجوم
، وفي انتظار تقارير الطب الشرعي.
من ناحية أخرى، قال ضابط شرطة المنطقة نذير خان إنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بعد انفجار باجور.