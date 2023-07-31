https://sputnikarabic.ae/20230731/تجربة-مروعة-تكشف-ما-يحدث-للأجساد-المتحللة-بعد-الموت-1079624820.html

تجربة "مروعة" تكشف ما يحدث للأجساد المتحللة بعد الموت

تجربة "مروعة" تكشف ما يحدث للأجساد المتحللة بعد الموت

حتى أواخر القرن التاسع عشر، كان نجاح التحقيقات الجنائية يتوقف إلى حد كبير على تقارير الشهود والاعترافات، التي من الممكن التلاعب بها، إذ كان الافتقار إلى... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T14:31+0000

2023-07-31T14:31+0000

2023-07-31T14:31+0000

مجتمع

منوعات

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048080825_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_bd5d25fcacbd0b5e9ab95e19ad42a190.jpg

تتطلب التحقيقات، في يومنا الحالي، نهجًا عالي التقنية، يشارك فيه خبراء من تخصصات علمية متنوعة، على وجه الخصوص تحقيقات الطعن، لأن عمليات الطعن هي السبب الرئيسي للقتل في البلدان التي يكون الوصول فيها إلى الأسلحة النارية مقيدًا، بما في ذلك أستراليا.في حال غياب كاميرات مراقبة، أو اكتشاف جثة الضحية بعد أيام أو أسابيع أو شهور من وقوع الحادث، وبمرور هذه المدة، قد تكون الحشرات أو بعض الظواهر الطبيعية غيرت معالم الجثة ومسرح الجريمة، عندها فإن تحليل الأضرار التي لحقت بملابس الضحية يمكن أن يوفر نظرة حاسمة. ولكن كيف تتفاعل الملابس الموجودة على الجسم المتحلل مع العوامل البيئية والبيولوجية؟أجريت دراسة بطعن جثث حيوانات ملفوفة بأقمشة، وتم ترك الجثث تتحلل في الطبيعة، حتى تبقى العظام فقط، وركز البحث على كيفية تأثير الحشرات على نسيج الأقمشة التي تكسو الجثة المتحللة؟لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ الأقمشة بالتحول بسبب البكتيريا والحشرات والعوامل البيئية الأخرى، فتغير شكلها وملمسها بأقل من أسبوع، وظهرت ثقوب جديدة في القماش، وكانت الحشرات نشطة بشكل خاص في منطقة الطعن، وكان الذباب أكثر شيوعًا.خلال 47 يومًا من التجربة، تم جمع مجموعة من البيانات حول تدهور النسيج خلال عملية التحلل. إنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا التحلل بمثل هذه التفاصيل في تجربة مضبوطة.يُظهر البحث أن الأقمشة يمكن أن تحمل أدلة مهمة، ويتغير هذا الدليل مع تحلل الأجسام أثناء تعرضها لعوامل الطيبعة، بحسب دراسة نشرت في مجلتي "ساينس أليرت" و"The Conversation" العلميتين.بشكل عام، سيساعد عملنا المحققين على تجنب إساءة تفسير الأدلة من الملابس، إذ أنه من الممكن أن تتشكل ثقوب على ملابس الضحية، ناتجة عن التحلل والحشرات وليست ناتجة عن طعن الضحية، وبالمثل، يمكن معرفة أن أكثر مكان في الملابس تعرض للضرر من الحشرات على أنه مكان تجمع السوائل (أي مكان نزف الجثة)، وربما يساعد في إعادة فتح بعض القضايا المعلّقة والمجهولة.

https://sputnikarabic.ae/20230731/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-أمراض-القلب-عن-طريق-الجلد-1079619043.html

https://sputnikarabic.ae/20230731/كيفية-خفض-ضغط-الدم-المرتفع-أطعمة-ومشروبات-وأدوية-فعالة-1079619528.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم