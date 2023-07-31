تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:12 GMT 31.07.2023
05:33 GMT 31.07.2023
05:33 GMT 31.07.2023
05:33 GMT 31.07.2023
أعلن رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، أن وحدات المجموعة منعت محاولتي إجراء استطلاع قتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
05:32 GMT 31.07.2023
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.
05:31 GMT 31.07.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.