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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079578096.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T06:12+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:12 GMT 31.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:12 GMT 31.07.2023
05:33 GMT 31.07.2023
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
طائرة مسيرة تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية
05:14 GMT
05:33 GMT 31.07.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة حول الهجمات بطائرات مسيرة على موسكو: نرفض أي هجوم على أهداف مدنية
04:37 GMT
05:33 GMT 31.07.2023
القوات الروسية تمنع محاولتي استطلاع قتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
أعلن رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، أن وحدات المجموعة منعت محاولتي إجراء استطلاع قتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
05:32 GMT 31.07.2023
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.
05:31 GMT 31.07.2023
القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك في حوالي ساعة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:42 GMT
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