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https://sputnikarabic.ae/20230731/تيس-ماعز-سيء-الحظ-يتأرجح-معلقا-من-قرنيه-بأسلاك-التوتر-العالي-فيديو--1079617355.html
وعل ماعز "سيء الحظ" يتأرجح معلقا من قرنيه بأسلاك التوتر العالي... فيديو
وعل ماعز "سيء الحظ" يتأرجح معلقا من قرنيه بأسلاك التوتر العالي... فيديو
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا لوعل ماعز "سيء الحظ" وهو معلق بأسلاك التوتر العالي من قرنيه. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T13:17+0000
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وعلق قرني التيس بأسلاك التوتر العالي بعد قفزة من شاحنة كانت تقل قطيعا من الماعز في قرية كوتيخ في داغستان.لكن قرني التيس، مصدر تفاخره وقوته، أصبحا كارثة لسوء الحظ، بعد أن علقا بأسلاك التوتر العالي، وحرماه الحرية التي كان يحلم بها وسط الجبال، ليتم إنقاذه وإعادته إلى القطيع لاحقا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

وعل ماعز "سيء الحظ" يتأرجح معلقا من قرنيه بأسلاك التوتر العالي... فيديو

13:17 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 31.07.2023)
© Photoماعز معلق من قرنيه بأسلاك التوتر العالي
ماعز معلق من قرنيه بأسلاك التوتر العالي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Photo
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا لوعل ماعز "سيء الحظ" وهو معلق بأسلاك التوتر العالي من قرنيه.
وعلق قرني التيس بأسلاك التوتر العالي بعد قفزة من شاحنة كانت تقل قطيعا من الماعز في قرية كوتيخ في داغستان.
لكن قرني التيس، مصدر تفاخره وقوته، أصبحا كارثة لسوء الحظ، بعد أن علقا بأسلاك التوتر العالي، وحرماه الحرية التي كان يحلم بها وسط الجبال، ليتم إنقاذه وإعادته إلى القطيع لاحقا.
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