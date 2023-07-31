https://sputnikarabic.ae/20230731/حاكم-مصرف-لبنان-في-آخر-كلمات-قبل-مغادرته-منصبه-صمدنا-ولبنان-التاريخ-سيبقى-صامدا-فيديو-1079599269.html
حاكم مصرف لبنان في آخر كلمات قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان التاريخ سيبقى صامدا... فيديو
حاكم مصرف لبنان في آخر كلمات قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان التاريخ سيبقى صامدا... فيديو
أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 عاما. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T09:26+0000
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وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات".وتابع: "أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما".وأضاف رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين، في حفل أقيم لتكريمه: "أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته".ويخضع دور رياض سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019، وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.وترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230731/النائب-الأول-لحاكم-مصرف-لبنان-يدعو-لإقرار-إصلاحات-مالية-1079598718.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
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حاكم مصرف لبنان في آخر كلمات قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان التاريخ سيبقى صامدا... فيديو
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أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 عاما.
وقال في تصريحات لصحيفة
"النهار" اللبنانية: "صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات".
وتابع: "أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما".
وأضاف رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين، في حفل أقيم لتكريمه: "أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته".
ويخضع دور رياض سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد
عام 2019، وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
وترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني
في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.