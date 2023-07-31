https://sputnikarabic.ae/20230731/دبابة-روسية-تدمر-رتل-مدرعات-أوكرانية-محطمة-مقولة-الكثرة-تغلب-الشجاعة-فيديو-1079624381.html
دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
تفرّدت الدبابات الروسية وطواقمها منذ تأسيس الجيش الروسي بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة التي تبلورت على الأرض في خضم العملية العسكرية الخاصة. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T14:17+0000
2023-07-31T14:17+0000
2023-07-31T14:17+0000
روسيا
رصد عسكري
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وعلى الرغم من إمداد الغرب للجيش الأوكراني بأحدث المدرعات سواء كانت دبابات "ليوبارد" أو مدرعات "برادلي"، فإن الدبابات الروسية أثبتت علو كعبها وتفوقها الواضح على الأرض، حيث تشهد ساحات المعارك والأحداث الموثقة بذلك.وتداولت وسائل إعلام روسية مشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، من بينها دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.ورصدت مسيرة روسية المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_61dcab906e80485b109e1cf550a64495.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
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تفرّدت الدبابات الروسية وطواقمها منذ تأسيس الجيش الروسي بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة التي تبلورت على الأرض في خضم العملية العسكرية الخاصة.
وعلى الرغم من إمداد الغرب للجيش الأوكراني بأحدث المدرعات سواء كانت دبابات "ليوبارد" أو مدرعات "برادلي"، فإن الدبابات الروسية أثبتت علو كعبها وتفوقها الواضح على الأرض، حيث تشهد ساحات المعارك والأحداث الموثقة بذلك.
وتداولت وسائل إعلام روسية مشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، من بينها دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
ورصدت مسيرة روسية
المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".