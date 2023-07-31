https://sputnikarabic.ae/20230731/رئيس-القضاء-الأعلى-العراقي-وسفير-بريطانيا-يبحثان-استكمال--التعاون-1079614958.html
رئيس "القضاء الأعلى" العراقي وسفير بريطانيا يبحثان استكمال التعاون
رئيس "القضاء الأعلى" العراقي وسفير بريطانيا يبحثان استكمال التعاون
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، السفير البريطاني الجديد في العراق، ستيفن هيتشن، لمناقشة استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:12+0000
2023-07-31T12:12+0000
2023-07-31T12:12+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
بريطانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_0:53:3077:1784_1920x0_80_0_0_7213393bd620df9566b0dc1342fe15f1.jpg
ونقل موقع "السومرية" بيانا أصدره المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، أوضح أن زيدان بحث خلال استقباله هيتشن، استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا، معتبرًا أنها ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ بلاده.جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي في مطار بغداد الدولي، لدى عودته من المملكة المتحدة بعد مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرئيس العراقي: "تم إعادة 6 آلاف قطعة أثرية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق"، واعتبر أن إعادة هذه القطع الأثرية من بريطانيا هي ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق.وأكد الرئيس العراقي أن عملية الاسترداد تجسد حرص العراق على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية، وكانت هذه القطع الأثرية معارة لبريطانيا في عام 1923، ولمدة قرن، لأغراض الدراسة والبحث.
https://sputnikarabic.ae/20230325/العراق-يجري-مباحثات-مع-بريطانيا-حول-تطوير-العلاقات-المشتركة-1075133323.html
العراق
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_87935c6c4a84f20f1a08b1d7d2f5a78d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, الأخبار
رئيس "القضاء الأعلى" العراقي وسفير بريطانيا يبحثان استكمال التعاون
تابعنا عبر
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، السفير البريطاني الجديد في العراق، ستيفن هيتشن، لمناقشة استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، حسبما ذكر الإعلام القضائي في بيان صادر عنه.
ونقل موقع
"السومرية" بيانا أصدره المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، أوضح أن زيدان بحث خلال استقباله هيتشن، استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا، معتبرًا أنها ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ بلاده.
جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي في مطار بغداد الدولي، لدى عودته من المملكة المتحدة بعد مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الرئيس العراقي: "تم إعادة 6 آلاف قطعة أثرية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق"، واعتبر أن إعادة هذه القطع الأثرية من بريطانيا هي ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق.
وأكد الرئيس العراقي
أن عملية الاسترداد تجسد حرص العراق على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية، وكانت هذه القطع الأثرية معارة لبريطانيا في عام 1923، ولمدة قرن، لأغراض الدراسة والبحث.