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https://sputnikarabic.ae/20230731/رجل-يدفع-آلاف-الدولارات-ليتحول-إلى-كلب-فيديو--1079623615.html
رجل يدفع آلاف الدولارات ليتحول إلى "كلب"... فيديو
رجل يدفع آلاف الدولارات ليتحول إلى "كلب"... فيديو
قام رجل ياباني يدعى "توكو" بدفع آلاف الدولارات ليحول نفسه إلى ما يشبه الكلب الحقيقي، وذلك بسبب حبه وعشقه للكلاب. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T14:19+0000
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وقام الياباني بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبلى حسابه في "يوتوب" يظهر فيها وهو يرتدي زيا على شكل كلب برفقة صديقته التي مشي معها في الحدائق العامة ليختبر التجربة الغريبة بتحوله إلى "كلب".وبحسب صحيفة "Straighttimes"، فقد بدأت القصة العام الماضي، حيث ينشر صاحب الحساب على يوتيوب مشاهد مختلفة إلى اليوم له وهو بزي كلب ويتصرف تصرفاتهم.وعلى الرغم من حصوله على آلاف المشاهدات، إلا أنه رفض الكشف عن هويته الحقيقية "خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص"، بحسب تعبيره.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رجل يدفع آلاف الدولارات ليتحول إلى "كلب"... فيديو

14:19 GMT 31.07.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFكلب دنماركي ضخم
كلب دنماركي ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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قام رجل ياباني يدعى "توكو" بدفع آلاف الدولارات ليحول نفسه إلى ما يشبه الكلب الحقيقي، وذلك بسبب حبه وعشقه للكلاب.
وقام الياباني بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبلى حسابه في "يوتوب" يظهر فيها وهو يرتدي زيا على شكل كلب برفقة صديقته التي مشي معها في الحدائق العامة ليختبر التجربة الغريبة بتحوله إلى "كلب".

وقام الرجل، الذي ظهر بشكل مشابه للكلب الحقيقي بسبب زيه الذي ارتداه، بتقليد تصرفات الكلاب الأخرى وشمها واللعب على الأرض بطريقة مشابهة للعب الكلاب في مشهد طريف وغريب في آن واحد.

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13:17 GMT
وبحسب صحيفة "Straighttimes"، فقد بدأت القصة العام الماضي، حيث ينشر صاحب الحساب على يوتيوب مشاهد مختلفة إلى اليوم له وهو بزي كلب ويتصرف تصرفاتهم.

وقال توكو إنه شعر بالتوتر والخوف قليلا من تجربة الخروج في الهواء الطلق، لكنه نشر فيديو لحظة التقائه ببقية الكلاب التي رحبت بصديقها الغريب الأطوار.

واشترى الرجل في فبراير/ شباط من العام الجاري، قفصا ليعيش حياة الكلاب الحقيقية، وبين أنه أنفق حوالي 22 ألف دولار على الزي الخاص بالكلب الذي صمم بناء على طلبه.

وعلى الرغم من حصوله على آلاف المشاهدات، إلا أنه رفض الكشف عن هويته الحقيقية "خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص"، بحسب تعبيره.
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