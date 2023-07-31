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سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر
سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر
التقى السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، نظيره القطري سالم بن مبارك الشافي، في العاصمة القاهرة. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T16:00+0000
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وذكر السفير التركي، عبر حسابه على تويتر، أنه "والشافي قاما بتقييم فرص الاستثمار المشترك للبلدين في مصر"، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري بمشاركة مستثمرين أتراك وقطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر

16:00 GMT 31.07.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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التقى السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، نظيره القطري سالم بن مبارك الشافي، في العاصمة القاهرة.
وذكر السفير التركي، عبر حسابه على تويتر، أنه "والشافي قاما بتقييم فرص الاستثمار المشترك للبلدين في مصر"، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري بمشاركة مستثمرين أتراك وقطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
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