https://sputnikarabic.ae/20230731/سفيرا-تركيا-وقطر-يبحثان-فرص-الاستثمار-المشترك-في-مصر-1079638365.html
سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر
سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر
التقى السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، نظيره القطري سالم بن مبارك الشافي، في العاصمة القاهرة. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T16:00+0000
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وذكر السفير التركي، عبر حسابه على تويتر، أنه "والشافي قاما بتقييم فرص الاستثمار المشترك للبلدين في مصر"، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري بمشاركة مستثمرين أتراك وقطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
سفيرا تركيا وقطر يبحثان فرص الاستثمار المشترك في مصر
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التقى السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، نظيره القطري سالم بن مبارك الشافي، في العاصمة القاهرة.
وذكر السفير التركي، عبر حسابه على تويتر، أنه "والشافي قاما بتقييم فرص الاستثمار المشترك للبلدين في مصر"، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري بمشاركة مستثمرين أتراك وقطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا
، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.