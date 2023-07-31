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شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-الأوكرانية-خسرت-20-ألف-جندي-في-يوليو-1079601071.html
شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو
شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T10:19+0000
2023-07-31T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال وزير الدفاع: "خلال الشهر الماضي ونتيجة العمليات الناجحة لقواتنا بلغت خسائر العدو أكثر من 20800 جندي وبشكل أدق 20824 قتيلا و2227 قطعة من مختلف الاسلحة".دمر الجيش الروسي في الشهر الثاني من الصيف:- 10 دبابات ليوبارد.- 11 مدرعة برادلي الأمريكية.- 40 نظام مدفعي أمريكيM777.- 50 مدفعية ذاتية الحركة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا.وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230731/قوات-إنزال-روسية-مدعمة-بعربات-صغيرة-تهاجم-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079580011.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو

10:19 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 31.07.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.
وقال وزير الدفاع: "خلال الشهر الماضي ونتيجة العمليات الناجحة لقواتنا بلغت خسائر العدو أكثر من 20800 جندي وبشكل أدق 20824 قتيلا و2227 قطعة من مختلف الاسلحة".
جندي قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
07:57 GMT
دمر الجيش الروسي في الشهر الثاني من الصيف:
- 10 دبابات ليوبارد.
- 11 مدرعة برادلي الأمريكية.
- 40 نظام مدفعي أمريكيM777.
- 50 مدفعية ذاتية الحركة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا.
وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
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