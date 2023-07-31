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شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-المسلحة-الروسية-تزيد-من-حدة-الهجمات-على-الأهداف-الأوكرانية-1079614807.html
شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية
شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية زادت بشكل كبير من شدة الهجمات على المنشآت العسكرية الأوكرانية المرتبطة بالهجمات الإرهابية في... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:00+0000
2023-07-31T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "إن شدة الضربات ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تدعم هذه الهجمات الإرهابية، قد زادت عدة مرات".وأضاف شويغو، في المؤتمر، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.وقال وزير الدفاع الروسي: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق، 20 ألف و824 قتيلًا، و2824 قطعةً من مختلف الاسلحة".وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-الأوكرانية-خسرت-20-ألف-جندي-في-يوليو-1079601071.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية

12:00 GMT 31.07.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية زادت بشكل كبير من شدة الهجمات على المنشآت العسكرية الأوكرانية المرتبطة بالهجمات الإرهابية في روسيا.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "إن شدة الضربات ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تدعم هذه الهجمات الإرهابية، قد زادت عدة مرات".
وأضاف شويغو، في المؤتمر، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: القوات الأوكرانية خسرت 20 ألف جندي في يوليو
10:19 GMT
وقال وزير الدفاع الروسي: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق، 20 ألف و824 قتيلًا، و2824 قطعةً من مختلف الاسلحة".
وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
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