https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-المسلحة-الروسية-تزيد-من-حدة-الهجمات-على-الأهداف-الأوكرانية-1079614807.html
شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية
شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية زادت بشكل كبير من شدة الهجمات على المنشآت العسكرية الأوكرانية المرتبطة بالهجمات الإرهابية في... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:00+0000
2023-07-31T12:00+0000
2023-07-31T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "إن شدة الضربات ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تدعم هذه الهجمات الإرهابية، قد زادت عدة مرات".وأضاف شويغو، في المؤتمر، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.وقال وزير الدفاع الروسي: "خلال الشهر الماضي، ونتيجة للعمليات الناجحة لقواتنا، بلغت خسائر العدو أكثر من 20 ألف و800 جندي وبشكل أدق، 20 ألف و824 قتيلًا، و2824 قطعةً من مختلف الاسلحة".وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230731/شويغو-القوات-الأوكرانية-خسرت-20-ألف-جندي-في-يوليو-1079601071.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
شويغو: القوات المسلحة الروسية تزيد من حدة الهجمات على الأهداف الأوكرانية
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية زادت بشكل كبير من شدة الهجمات على المنشآت العسكرية الأوكرانية المرتبطة بالهجمات الإرهابية في روسيا.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية
: "إن شدة الضربات ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تدعم هذه الهجمات الإرهابية، قد زادت عدة مرات".
وأضاف شويغو، في المؤتمر، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.
وشدد شويغو على أن الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، ولكنها تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.