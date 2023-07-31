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https://sputnikarabic.ae/20230731/صاروخ-روسي-يباغت-موقعا-أوكرانيا-ويحوله-لرماد-فيديو-1079639807.html
صاروخ روسي يباغت موقعا أوكرانيا ويحوله لرماد... فيديو
صاروخ روسي يباغت موقعا أوكرانيا ويحوله لرماد... فيديو
حاول عناصر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصب مواقع استطلاع متوارية خلف الشجيرات، ولكن التقنيات العسكرية الروسية نجحت ولا زالت تنجح... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T17:11+0000
2023-07-31T17:11+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتتميز الصواريخ الروسية المضادة للدروع بفعاليتها العالية وقدرتها التدميرية الهائلة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة مراقبة أوكرانية على محور كوبيانسك.ورغم تمويه عناصر نظام كييف لموقعهم، تمكنت القوات الروسية من رصد إحداثيات النقطة وتدميرها كليا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صاروخ روسي يباغت موقعا أوكرانيا ويحوله لرماد... فيديو

17:11 GMT 31.07.2023
© Военное ТВ/Youtube
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حاول عناصر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصب مواقع استطلاع متوارية خلف الشجيرات، ولكن التقنيات العسكرية الروسية نجحت ولا زالت تنجح برصد هذه التجمعات وتحييدها.
وتتميز الصواريخ الروسية المضادة للدروع بفعاليتها العالية وقدرتها التدميرية الهائلة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة مراقبة أوكرانية على محور كوبيانسك.
ورغم تمويه عناصر نظام كييف لموقعهم، تمكنت القوات الروسية من رصد إحداثيات النقطة وتدميرها كليا.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMT
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