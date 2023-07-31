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صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/صواريخ-روسية-تدمر-معملا-أوكرانيا-لتجميع-طائرات-مسيرة-1079616237.html
صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي دمرا ورشة لتجميع طائرات مسيّرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:36+0000
2023-07-31T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربوا وحدة المدفعية 107 التابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في المنطقة 119 .وقالت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك في مقاطعة خاركوف، ومقر ومكان إقامة فريق العمليات في اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي في مقاطعة زابوروجيه، كما دمرت بالقرب من قرية داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا بعد الاستفتاء الذي أجري، في سبتمبر/أيلول 2022، ولا تعترف كييف بنتائجه وتواصل قصف المقاطعة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، ولا يزال المركز السابق للمقاطعة، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. منذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول مؤقتًا المركز الإداري للمقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-الروسية-مجموعة-الغرب-تواصل-هجومها-على-اتجاه-كوبيانسك-1079616125.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة

12:36 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 12:46 GMT 31.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية "مي - 28 أو بي"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية مي - 28 أو بي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي دمرا ورشة لتجميع طائرات مسيّرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربوا وحدة المدفعية 107 التابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في المنطقة 119 .
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مجموعة "الغرب" تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك
12:33 GMT
وقالت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك في مقاطعة خاركوف، ومقر ومكان إقامة فريق العمليات في اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي في مقاطعة زابوروجيه، كما دمرت بالقرب من قرية داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".
أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا بعد الاستفتاء الذي أجري، في سبتمبر/أيلول 2022، ولا تعترف كييف بنتائجه وتواصل قصف المقاطعة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، ولا يزال المركز السابق للمقاطعة، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. منذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول مؤقتًا المركز الإداري للمقاطعة.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
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