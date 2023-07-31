https://sputnikarabic.ae/20230731/صواريخ-روسية-تدمر-معملا-أوكرانيا-لتجميع-طائرات-مسيرة-1079616237.html
صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي دمرا ورشة لتجميع طائرات مسيّرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:36+0000
2023-07-31T12:36+0000
2023-07-31T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربوا وحدة المدفعية 107 التابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في المنطقة 119 .وقالت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك في مقاطعة خاركوف، ومقر ومكان إقامة فريق العمليات في اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي في مقاطعة زابوروجيه، كما دمرت بالقرب من قرية داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا بعد الاستفتاء الذي أجري، في سبتمبر/أيلول 2022، ولا تعترف كييف بنتائجه وتواصل قصف المقاطعة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، ولا يزال المركز السابق للمقاطعة، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. منذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول مؤقتًا المركز الإداري للمقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-الروسية-مجموعة-الغرب-تواصل-هجومها-على-اتجاه-كوبيانسك-1079616125.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صواريخ روسية تدمر معملا أوكرانيا لتجميع طائرات مسيرة
12:36 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 12:46 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي دمرا ورشة لتجميع طائرات مسيّرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية ضربوا وحدة المدفعية 107 التابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في المنطقة 119 .
وقالت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيليكي بيرلوك في مقاطعة خاركوف، ومقر ومكان إقامة فريق العمليات في اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيسيلي في مقاطعة زابوروجيه، كما دمرت بالقرب من قرية داتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".
أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا بعد الاستفتاء الذي أجري، في سبتمبر/أيلول 2022، ولا تعترف كييف بنتائجه وتواصل قصف المقاطعة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، ولا يزال المركز السابق للمقاطعة، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. منذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول مؤقتًا المركز الإداري للمقاطعة.