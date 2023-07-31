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https://sputnikarabic.ae/20230731/طائرة-مسيرة-تهاجم-مبنى-للشرطة-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1079577752.html
طائرة مسيرة تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية
طائرة مسيرة تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية
أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مبنى مديرية الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشوفسكي في مقاطعة بريانسك، ولم... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T05:14+0000
2023-07-31T05:14+0000
روسيا
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وكتب الحاكم: "في الليل، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة تروبتشوفسكي. أسقطت الطائرة المسيرة قذيفة على مبنى قسم شرطة المنطقة. لم تقع إصابات. ووقعت أضرار في السقف والنوافذ".وتقوم القوات الأوكرانية باستمرار بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-القوات-الروسية-تمنع-محاولتين-استطلاع-القتالي-للجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079577192.html
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روسيا
روسيا

طائرة مسيرة تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية

05:14 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مبنى مديرية الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشوفسكي في مقاطعة بريانسك، ولم يصب أحد بأذى.
وكتب الحاكم: "في الليل، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة تروبتشوفسكي. أسقطت الطائرة المسيرة قذيفة على مبنى قسم شرطة المنطقة. لم تقع إصابات. ووقعت أضرار في السقف والنوافذ".
وتقوم القوات الأوكرانية باستمرار بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تمنع محاولتي استطلاع قتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
02:25 GMT
وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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