https://sputnikarabic.ae/20230731/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-أمراض-القلب-عن-طريق-الجلد-1079619043.html
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف أمراض القلب عن طريق الجلد
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف أمراض القلب عن طريق الجلد
ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية أن الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن دون تدخل في جسم الإنسان طورها علماء من جامعة سامارا. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T13:26+0000
2023-07-31T13:26+0000
2023-07-31T13:26+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وفقًا لمؤلفي التطوير، فإن التشخيص باستخدام تشعيع الجلد بالليزر سيكون بديلاً مناسبًا للطرق الحالية. تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Biophotonics.طور علماء الجامعة، مستشعرًا يسمح بتأكيد وجود قصور القلب المزمن باستخدام طريقة بصرية."وقالت الباحثة في مختبر أبحاث" الضوئيات "التابع لقسم الليزر وأنظمة التكنولوجيا الحيوية بجامعة سامارا، يوليا خريستوفوروفا: "من خلال تسجيل الملامح الطيفية الفريدة لجلد المرضى باستخدام مطياف رامان، تمكنا من قياس التغيرات النسبية في المجموعات الوظيفية للأحماض النووية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات في الجلد لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن المؤكد وأولئك الذين لم يتم التأكد من المرض".ووفقًا لها، فقد طور الباحثون الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن دون التدخل في جسم الإنسان واستخدام كواشف إضافية. في إطار الدراسات السريرية، وجد العلماء أنه من خلال تغيير الطيف الفريد الذي يتم الحصول عليه من جلد الإنسان، يمكن تحديد قصور القلب المزمن بشكل موثوق.لا تستبعد طريقة التشخيص التي اقترحها علماء جامعة سمارا، استخدام الأساليب الحالية، ولكن مع مزيد من التحسين يمكن أن تحسن دقة التحليل، وتساعد المتخصصين في مختلف مجالات الطب في الكشف عن الأمراض وتقييم مسارها وتحديد طرق العلاج المثلى.
https://sputnikarabic.ae/20230721/علماء-روس-يطورون-مختبرا-متنقلا-لصنع-قلب-اصطناعي-1079280461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف أمراض القلب عن طريق الجلد
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ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية أن الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن دون تدخل في جسم الإنسان طورها علماء من جامعة سامارا.
وفقًا لمؤلفي التطوير، فإن التشخيص باستخدام تشعيع الجلد بالليزر سيكون بديلاً مناسبًا للطرق الحالية. تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Biophotonics.
طور علماء الجامعة، مستشعرًا يسمح بتأكيد وجود قصور القلب المزمن باستخدام طريقة بصرية."
وقالت الباحثة في مختبر أبحاث" الضوئيات "التابع لقسم الليزر وأنظمة التكنولوجيا الحيوية بجامعة سامارا، يوليا خريستوفوروفا: "من خلال تسجيل الملامح الطيفية الفريدة لجلد المرضى باستخدام مطياف رامان، تمكنا من قياس التغيرات النسبية في المجموعات الوظيفية للأحماض النووية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات في الجلد لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن المؤكد وأولئك الذين لم يتم التأكد من المرض".
ووفقًا لها، فقد طور الباحثون الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن
دون التدخل في جسم الإنسان واستخدام كواشف إضافية. في إطار الدراسات السريرية، وجد العلماء أنه من خلال تغيير الطيف الفريد الذي يتم الحصول عليه من جلد الإنسان، يمكن تحديد قصور القلب المزمن بشكل موثوق.
لا تستبعد طريقة التشخيص التي اقترحها علماء جامعة سمارا، استخدام الأساليب الحالية، ولكن مع مزيد من التحسين يمكن أن تحسن دقة التحليل، وتساعد المتخصصين في مختلف مجالات الطب في الكشف عن الأمراض وتقييم مسارها وتحديد طرق العلاج المثلى.