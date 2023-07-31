https://sputnikarabic.ae/20230731/قصف-أوكراني-مكثف-يستهدف-منطقة-كويبيشيف-في-دونيتسك-وإصابة-عدة-أشخاص-1079576807.html
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T01:12+0000
2023-07-31T01:12+0000
2023-07-31T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال كولمزين، في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، إن "منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات".وبوقت مبكر صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.وأكدت الوزارة أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي ".وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو اليوم.وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
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أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال كولمزين، في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، إن "منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف
.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات".
وبوقت مبكر صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.
وأكدت الوزارة أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي ".
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو اليوم.
وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".