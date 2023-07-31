عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/قصف-أوكراني-مكثف-يستهدف-منطقة-كويبيشيف-في-دونيتسك-وإصابة-عدة-أشخاص-1079576807.html
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T01:12+0000
2023-07-31T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076939711_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_9891da6e37ea3ca9d50214f8e425652d.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقال كولمزين، في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، إن "منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات".وبوقت مبكر صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.وأكدت الوزارة أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي ".وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو اليوم.وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076939711_202:0:2837:1976_1920x0_80_0_0_d8187d23aabdac2f62b63c187a059c61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف

قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص

01:12 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال كولمزين، في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، إن "منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات".
وبوقت مبكر صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 23:07 GMT
وأكدت الوزارة أنه "تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي ".
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو اليوم.
وقال حق، في تصريحات لسبوتنيك "نحن ضد أي هجوم على أهداف مدنية في أي مكان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала