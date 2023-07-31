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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/قوات-إنزال-روسية-مدعمة-بعربات-صغيرة-تهاجم-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079580011.html
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
شنت قوات إنزال روسية على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل هجوم على أراضي القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T07:57+0000
2023-07-31T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لذلك. يندفع طاقم العربة على طول الطريق، وبعد اختيار هدف، يوجه ضربة قوية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "المركز" استولت هلى 8 معاقل على حدود قطاعي رايغورود وتشيرنوبوبوفسك في إطار الدفاع النشط على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان.تكبدت الأقسام الفرعية من الألوية الميكانيكية 42 و 67 التابعة للقوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يسيطر-على-ستارمايورسكي-في-جمهورية-دونيتسك--1079579861.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

07:57 GMT 31.07.2023
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جندي قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
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شنت قوات إنزال روسية على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل هجوم على أراضي القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لذلك. يندفع طاقم العربة على طول الطريق، وبعد اختيار هدف، يوجه ضربة قوية.
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على ستارمايورسكي في جمهورية دونيتسك
07:55 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "المركز" استولت هلى 8 معاقل على حدود قطاعي رايغورود وتشيرنوبوبوفسك في إطار الدفاع النشط على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان.
تكبدت الأقسام الفرعية من الألوية الميكانيكية 42 و 67 التابعة للقوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMTГаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:42 GMT
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