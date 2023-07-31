https://sputnikarabic.ae/20230731/قوات-إنزال-روسية-مدعمة-بعربات-صغيرة-تهاجم-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079580011.html
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
شنت قوات إنزال روسية على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل هجوم على أراضي القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T07:57+0000
2023-07-31T07:57+0000
2023-07-31T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لذلك. يندفع طاقم العربة على طول الطريق، وبعد اختيار هدف، يوجه ضربة قوية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "المركز" استولت هلى 8 معاقل على حدود قطاعي رايغورود وتشيرنوبوبوفسك في إطار الدفاع النشط على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان.تكبدت الأقسام الفرعية من الألوية الميكانيكية 42 و 67 التابعة للقوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الجيش-الروسي-يسيطر-على-ستارمايورسكي-في-جمهورية-دونيتسك--1079579861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
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شنت قوات إنزال روسية على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل هجوم على أراضي القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لذلك. يندفع طاقم العربة على طول الطريق، وبعد اختيار هدف، يوجه ضربة قوية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "المركز" استولت هلى 8 معاقل على حدود قطاعي رايغورود وتشيرنوبوبوفسك في إطار الدفاع النشط على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان.
تكبدت الأقسام الفرعية من الألوية الميكانيكية 42 و 67 التابعة للقوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.